Bus Simulator 21 se lance en vidéo avec un DLC temporairement gratuit

Si vous avez toujours rêvé de conduire un bus sans passer le permis poids lourds, vous connaissez déjà la franchise Bus Simulator d'Astragon Entertainment. Eh bien, le nouvel opus de la série débarque aujourd'hui sur ordinateurs et consoles de salon, place à la bande-annonce de lancement :

Bus Simulator 21 permet donc de conduire un bus pour transporter des clients en ville, comme en vrai, mais il propose également de gérer sa société de transports. Les développeurs font les choses bien et ont 30 bus sous licence officielle (Mercedes-Benz, Volvo, Scania, BYD, Alexander Dennis, Blue Bird, Grande West, Setra, IVECO et MAN), avec des bus de ville, des bus articulés et même des bus électriques et des bus à impériale, une première pour la franchise.

Les joueurs peuvent évoluer sur deux cartes en monde ouvert, Angel Shores d'inspiration américaine et Seaside Valley plus européenne, et bien connue des joueurs de Bus Simulator 18. Ce nouvel opus rajoute également un cycle jour/nuit et une météo dynamique, ainsi que des voyages rapides, la possibilité d'accélérer le temps ou encore de prendre en charge les bus des équipiers ou de l'IA n'importe quand. Le côté gestion a été amélioré avec la création d'itinéraires et l'optimisation des revenus avec un emploi du temps pour les heures de pointe notamment. En plus de cela, des défis et évènements aléatoires seront présents comme des trajets difficiles ou des passagers peu amicaux. Enfin, les joueurs pourront retrouver de nombreuses options de personnalisation pour créer leur propre bus, et même un éditeur de personnage avec plus de 15 000 combinaisons possibles.

Bus Simulator 21 est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et vous pouvez télécharger gratuitement jusqu'au 13 septembre prochain le DLC Angel Shores Insider Skin Pack, qui rajoute 10 apparences supplémentaires. Une Extended Edition est également proposée avec le MAN Bus Pack qui comprend le bus de ville MAN Lion's City 12 et trois intérieurs pour les bus MAN. Vous pouvez retrouver Bus Simulator 21 - Day One Edition à 34,99 € sur Amazon.