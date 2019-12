Cadence of Hyrule : l'aventure continue avec un nouveau patch, Octavo est dans la place !

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda (fiou) est un jeu de rythme délirant qui avait su nous charmer sur Switch. Grosse et belle surprise aujourd'hui, en démarrant le jeu, vous verrez une notification signalant qu'une mise à jour est disponible. Quoi de neuf dans les environs ? La possibilité de prendre le contrôle d'Octavo !

Nintendo précise sur Twitter :

Pour découvrir cette nouvelle aventure, sélectionnez « Nouvelle partie » et un nouveau « Fichier », puis dans « Sélectionnez un mode », choisissez « Mode histoire - Octavo ». Vous savez tout... Enjoy !

