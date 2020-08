Cadence of Hyrule : une mise à jour 1.2.0 est disponible

Récemment annoncé dans le Season Pass, le premier DLC de Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda (un nom... plutôt long) est disponible dès à présent. Nous avons donc les cinq personnages qui étaient prévus, un nouveau mode de jeu ainsi que divers changements et corrections apportés au jeu.

La mise à jour 1.2.0 a donc été diffusée il y a peu, une liste des changements et nouveautés a été partagée.

Jouez dans n'importe quel mode avec Impa, Frederick , Aria, Shadow Link ou Shadow Zelda. Inclut un nouveau mode de jeu : le mode All Characters et une tenue alternative pour chaque personnage.

Ajout d'un mode Mystère.

Modification du comportement de certains ennemis pour qu'ils évitent de tomber dans le vide.

La capacité Haste d'Octavo à été modifiée afin de limiter sa vitesse de déplacement, de la même manière dans les zones calmes ou à rythme fixe.

Ajout de portails dans le mode Donjon pour permettre au joueur de redémarrer une zone à partir de la place d'un boss.

Ajout de 2 armes supplémentaires dans le mode Donjon, dans les zones 2 et 3.

Le mode Donjon a été modifié afin de ne pas le régénérer après la mort du joueur lorsqu'il joue en mode Seeded.

Quant aux bugs qui ont été corrigés :

Le bug du « bounce-cancelling », un exploit qui permettait au joueur de planer à une certaine hauteur a été corrigé.

Un bug permettant d'annuler une action de l'arc ou du gant de puissance a été corrigé.

Correction d'un bug qui faisait que les personnages changeaient continuellement d'équipement s'ils prenaient un nouvel objet en se tenant debout sur un pont ou un objet.

Correction d'un bug qui permettait de dupliquer le contenu de certains objets (caisses, buissons, etc.) à l'aide du gant de puissance.

Correction d'un bug à cause duquel le « Quick Restart » en coopération démarrait ensuite une nouvelle partie en mode solo.

Correction d'un bug des donjons où des pièges rebondissants pouvaient être générés à proximité des portes.

Correction d'un bug où le fait de ramasser un objet en glissant sur la glace pouvait faire glisser le joueur trop loin.

Correction d'un bug où l'utilisation de la fonction « hookshot » et de la capacité « haste » pouvait entraîner une augmentation incorrecte du nombre de pas.

Correction d'un problème où les assistants dans la bataille de Ganon pouvaient se retrouver coincés avec des armes en verre, puis perdre leur seule arme disponible après avoir été touchés.

Correction de certains bugs impliquant le déplacement des joueurs autour des pièges à vent.

Correction d'un problème où les fragments de cœur pouvaient disparaître si le joueur quittait l'écran sans les avoir ramassés.

Correction de quelques bugs relatifs à des éléments inutilisables qui apparaissaient pour Yves.

Correction d'un problème qui permettait à Yves de se défouler sur certains ennemis plus importants, ce qui les bloquait.

Correction d'un bug où le sanctuaire de la mort pouvait permettre au joueur de sauter la phase 3 de Necrodancer.

Correction de divers bugs.

Sentez le rythme, plongez-vous dans ce nouveau DLC et faites-nous part de votre expérience dans l'espace commentaire ! Vous pouvez précommander l'édition physique de Cadence of Hyrule chez la Fnac à 39,99 €.