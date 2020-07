Cadence of Hyrule : un Season Pass avec trois DLC annoncé, une version physique datée pour la fin d'année !

Nous avons appris ce matin la diffusion d'un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, destiné uniquement à parler de jeux déjà annoncés de partenaires (bon, il y a eu une petite surprise tout de même), donc pas de gros AAA venant de Nintendo. La vidéo a débuté avec un retour sur scène de Cadence of Hyrule, le jeu de rythme dans l'univers de The Legend of Zelda. En effet, pas moins de 3 packs de DLC vont prochainement être mis en vente pour prolonger le plaisir !

Le premier nommé Pack Personnages rajoutera cinq nouveaux protagonistes que nous pourrons contrôler, à savoir Impa, Aria, Link Noir, Zelda Noire et Frederik. Le deuxième, le Pack Mélodies, ajoutera lui 39 nouvelles pistes musicales composées par FamilyJules, A_Rival et Chipzel. Enfin le troisième et dernier, Symphonie du Masque, nous fera incarner Skull Kid au cours d'un scénario inédit, tout comme la carte et les musiques allant avec.

Le Pack 1 sera disponible dès aujourd'hui, tandis que les deux autres sortiront d'ici fin octobre. Un Season Pass vendu 14,99 € permettra de tous les acheter à moindre coût, avec en prime des costumes pour Link et Zelda. Enfin, c'est une version physique qui verra le jour le 23 octobre avec l'ensemble du contenu sur une cartouche !

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda est disponible sur l'eShop au prix de 24,99 €, vous pouvez donc vous le procurer en achetant une carte sur Amazon par exemple.

