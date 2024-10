Call of Duty: Black Ops 6, tout savoir sur la version PC

Activision lancera dans quelques jours Call of Duty: Black Ops 6, un jeu développé par Treyarch et Raven Software à destination des PlayStation et Xbox. Évidemment, une version pour ordinateurs est également prévue, les studios publient un long billet sur le blog officiel de la franchise pour détailler ce portage PC de Call of Duty: Black Ops 6. Mais d'abord, place à une nouvelle bande-annonce :

Développé par Beenox, Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible le 24 octobre 2024 à partir de 13h00 sur le Microsoft Store et le lendemain, à 6h00, sur Steam et Battle.net. Vous pourrez prétélécharger le jeu complet (Campagne, Multijoueur et Zombies) à partir du 21 octobre, à 6h00.

Cette version PC disposera de plus de 500 réglages, elle sera jouable en 4K et compatible avec les écrans ultra-larges ainsi qu'avec la technologie AMD FidelityFX Super Resolution 3, son équivalent NVIDIA DLSS n'est pas cité par les développeurs. Bien évidemment, les studios vous rappellent de bien avoir les derniers drivers installés. Enfin, voici les configurations requises pour jouer à Call of Duty: Black Ops 6 sur PC :

Minimum Recommandé Compétitif/4K Ultra Spécifications minimums requises pour jouer à Call of Duty: Black Ops 6 Spécifications recommandées pour jouer à 60 fps dans la plupart des situations avec toutes les options en Haut Spécifications compétitives pour jouer à haut framerate avec un écran à haut taux de rafraîchissement, et spécifications Ultra pour jouer en 4K à haut framerate Système d'exploitation Windows 10 64 bit (dernière mise à jour) Windows 10 64 bit (dernière mise à jour)

ou

Windows 11 64 bit (dernière mise à jour) Processeur AMD Ryzen 5 1400

ou

Intel Core i5-6600 AMD Ryzen 5 1600X

ou

Intel Core i7-6700K AMD Ryzen 7 2700X

ou

Intel Core i7-8700K Mémoire vive 8 Go de RAM 12 Go de RAM 16 Go de RAM Carte graphique AMD Radeon RX 470

ou

NVIDIA GeForce GTX 960

ou

Intel Arc A580 AMD Radeon RX 6600XT

ou

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/RTX 3060 AMD Radeon RX 6800XT

ou

NVIDIA GeForce RTX 3080/RTX 4070 Mémoire vidéo 2 Go de VRAM 8 Go de VRAM 10 Go de VRAM Espace disque SSD avec 102 Go d'espace libre au lancement Notes - Ces spécifications sont valides au lancement et peuvent être mises à jour à l'avenir.

- Toutes les spécifications requièrent une connection Internet et une compatibilité DirectX 12.

- Un espace disque additionnel peut être requis pour les mises à jour obligatoires.

- Seuls les processeurs AMD et Intel (avec un jeu d'instructions AVX) seront supportés pour le moment.

- Espace disque indiqué pour Call of Duty: Black Ops 6, un espace disque supplémentaire est requis pour Call of Duty: Warzone.

- Pilotes recommandés - AMD : 24.8.1, NVIDIA : 560.70, Intel : 32.0.101.5972).



En attendant la sortie de Call of Duty: Black Ops 6 à la fin du mois, vous pouvez acheter des PC gaming sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.