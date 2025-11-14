Call of Duty: Black Ops 7 se lance en vidéo, voici où l'acheter au meilleur prix

Activision annonce aujourd'hui le lancement de Call of Duty: Black Ops 7, le dernier opus de la légendaire franchise Black Ops, désormais disponible dans le monde entier sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Battle.net, Xbox sur PC et Steam. Le jeu est également disponible dès le premier jour sur certains abonnements Xbox Game Pass.

Développé par Treyarch en partenariat avec Raven Software, Call of Duty: Black Ops 7 offre une toute nouvelle expérience se déroulant en 2035, reprenant l'histoire après les événements de Black Ops 2 et Black Ops 6. Le développement de ce tout nouveau Black Ops 7 a pris en compte les retours des joueurs dès ses débuts, Treyarch et Raven ayant repoussé les limites et leurs ambitions vers de nouveaux sommets avec de toutes nouvelles façons de jouer, notamment la campagne coopérative, le Dénouement (Endgame), la plus grande carte Zombies par manches de Black Ops jamais créée, Dead Ops Arcade 4, les mouvements omnidirectionnels de niveau supérieur, et bien plus encore.

Fonctionnalités principales :





La campagne la plus innovante de l'histoire de Black Ops : formez une escouade avec vos amis ou jouez en solo dans une toute nouvelle expérience de campagne coopérative proposant de nouvelles façons de jouer, une progression globale dans tous les modes pour la première fois dans la franchise et la toute nouvelle expérience le Dénouement (Endgame).

Le Dénouement (Endgame) : Le Dénouement (Endgame) offre une expérience entièrement nouvelle et partagée où l'histoire se déroule pour vous et votre escouade. Conçu dans un souci de rejouabilité, explorez les vastes paysages d'Avalon, combattez dans des zones de difficulté croissante et accomplissez des missions dynamiques avec votre équipes dans des parties pouvant accueillir jusqu'à 32 joueurs au total.

Multijoueur Black Ops emblématique : profitez de 30 armes disponibles dès le lancement, dont 16 inédites dans la franchise. Plongez dans 18 cartes dès aujourd'hui, dont 16 cartes 6v6 signatures, comprenant 3 classiques de Black Ops 2 qui font leur retour, ainsi que 2 nouvelles cartes à grande échelle en 20v20. Toutes combinent un niveau encore jamais atteint de fidélité visuelle grâce à l'exceptionnelle conception de cartes de Treyarch. Découvrez le système de mouvements omnidirectionnels de nouvelle génération, des armes du futur proche et le tout nouveau mode Escarmouche, un mode 20v20 mêlant objectifs, véhicules et gameplay vertical.

Le retour du Zombies : le légendaire mode Zombies par manches de Treyarch fait son grand retour avec Ashes of the Damned, la plus grande carte Black Ops Zombies jamais créée, proposant un tout nouveau gameplay avec le Vehicule Miracle qui emmène les joueurs à travers un ensemble impressionnant de nouveaux lieux. Les cartes Survie font également leur retour pour la première fois depuis Black Ops 2 , tout comme le tout nouveau mode Malédiction destiné aux joueurs les plus hardcore.

Saison 1 : Call of Duty: Black Ops 7 Saison 1, la plus grande première saison de contenu de l'histoire de la franchise, sera disponible le 4 décembre. Les joueurs pourront profiter du nouveau contenu post-lancement dans le Dénouement (Endgame), avec de nouvelles expériences, des défis et des récompenses, six cartes 6v6 supplémentaires, trois nouvelles cartes Zombies, sept nouvelles armes, ainsi que de nouveaux modes à durée limitée. À l'occasion du lancement de la saison 1, les joueurs pourront également découvrir la toute nouvelle carte de Résurgence Haven's Hollow et deux points d'intérêt supplémentaires dans Verdansk : une toute nouvelle station de signalisation et le retour de Factory.

