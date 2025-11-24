Call of Duty: Black Ops 7, les ventes sont faibles !

Il y a 10 jours, Activision lançait Call of Duty: Black Ops 7. Le jeu est développé par Treyarch et Raven Software, qui ont déjà sorti Call of Duty: Black Ops 6 l'année dernière. Un changement d'habitude pour l'éditeur, qui appartient désormais à Microsoft. Mais surtout, Call of Duty: Black Ops 7 devait faire face à Battlefield 6, un autre jeu de tir à gros budget qui a séduit les joueurs.

Call of Duty: Black Ops 7 s'incline face à Battlefield 6





Comme le rapporte The Game Business, il n'y a pas de place pour deux FPS majeurs en cette fin d'année 2025 et c'est Call of Duty: Black Ops 7 qui en fait les frais. Selon les chiffres de GSD, les ventes de Call of Duty: Black Ops 7 sont inférieures de 63 % à celles de Battlefield 6, lors de la première semaine de lancement en Europe. Pire encore, selon les données de The Game Business, « les ventes du jeu ont également chuté de plus de 50 % par rapport à Call of Duty: Black Ops 6 de l'année dernière ».

The Game Business précise qu'il s'agit là des ventes en version physique et numérique, mais Call of Duty: Black Ops 7 est également inclus dans le Game Pass depuis sa sortie. Tout comme l'était Call of Duty: Black Ops 6 l'année dernière. De son côté, Battlefield 6 n'est inclus dans aucun service d'abonnement, séduisant sept millions de joueurs en cinq jours.

Call of Duty: Black Ops 7 critiqué par les fans





Selon Ampere Analysis, « plus de 25 % des joueurs de Call of Duty en septembre ont acheté Battlefield 6 en octobre ». La concurrence était rude cette année et Call of Duty: Black Ops 7 a déçu les fans, c'est l'opus le moins bien noté par les joueurs sur Metacritic. Lors de sa semaine de lancement, Call of Duty: Black Ops 7 était quand même en tête des ventes en Europe, devant Anno 117: Pax Romana. Un jeu de gestion développé par Ubisoft et qui se serait vendu 2,5 fois plus qu'Anno 1800 à sa sortie. Tout comme Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana a été pointé du doigt pour l'utilisation de l'IA générative.

Vous pouvez retrouver Battlefield 6 à 53,70 € chez Leclerc.