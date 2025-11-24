Call of Duty: Black Ops 7, les ventes sont faibles !par Amaury M.
Le nouvel opus de la saga d'Activision n'a pas séduit les joueurs. Entre les avis négatifs de la communauté et la rude concurrence, les chiffres sont faibles.
Il y a 10 jours, Activision lançait Call of Duty: Black Ops 7. Le jeu est développé par Treyarch et Raven Software, qui ont déjà sorti Call of Duty: Black Ops 6 l'année dernière. Un changement d'habitude pour l'éditeur, qui appartient désormais à Microsoft. Mais surtout, Call of Duty: Black Ops 7 devait faire face à Battlefield 6, un autre jeu de tir à gros budget qui a séduit les joueurs.
Call of Duty: Black Ops 7 s'incline face à Battlefield 6
Comme le rapporte The Game Business, il n'y a pas de place pour deux FPS majeurs en cette fin d'année 2025 et c'est Call of Duty: Black Ops 7 qui en fait les frais. Selon les chiffres de GSD, les ventes de Call of Duty: Black Ops 7 sont inférieures de 63 % à celles de Battlefield 6, lors de la première semaine de lancement en Europe. Pire encore, selon les données de The Game Business, « les ventes du jeu ont également chuté de plus de 50 % par rapport à Call of Duty: Black Ops 6 de l'année dernière ».
The Game Business précise qu'il s'agit là des ventes en version physique et numérique, mais Call of Duty: Black Ops 7 est également inclus dans le Game Pass depuis sa sortie. Tout comme l'était Call of Duty: Black Ops 6 l'année dernière. De son côté, Battlefield 6 n'est inclus dans aucun service d'abonnement, séduisant sept millions de joueurs en cinq jours.
Call of Duty: Black Ops 7 critiqué par les fans
Selon Ampere Analysis, « plus de 25 % des joueurs de Call of Duty en septembre ont acheté Battlefield 6 en octobre ». La concurrence était rude cette année et Call of Duty: Black Ops 7 a déçu les fans, c'est l'opus le moins bien noté par les joueurs sur Metacritic. Lors de sa semaine de lancement, Call of Duty: Black Ops 7 était quand même en tête des ventes en Europe, devant Anno 117: Pax Romana. Un jeu de gestion développé par Ubisoft et qui se serait vendu 2,5 fois plus qu'Anno 1800 à sa sortie. Tout comme Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana a été pointé du doigt pour l'utilisation de l'IA générative.
