Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, Firebase Z, la map Express, le mode Endurance et plus avec la mise à jour 1.11

La Saison 1 Rechargée de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone atteint son apogée aujourd'hui avec la sortie d'une nouvelle mise à jour de contenu, numérotée 1.11 et lourde d'environ 9 Go. Elle apporte comme prévu Firebase Z, le premier niveau supplémentaire du mode Zombies depuis le lancement, qui ajoute également l'atout Tombstone, mais pas uniquement.

Dans le cadre du Multijoueur, la carte Express de Call of Duty: Black Ops II est disponible en 6v6 avec les modes classiques, mais aussi en Carnage en exclusivité temporaire sur PS4 et PS5. Sinon, Prop Hunt devient jouable sur de nouvelles maps, à savoir Armada et Crossroads Strike, et le mode Endurance fait son entrée. Il implique jusqu'à 10 équipes de 4 joueurs sur Ruka, Alpine et Sanatorium, avec pour objectif de désamorcer des bombes à la chaîne : 5 sont présentes à tout moment sur la map, et le but est d'avoir le meilleur score d'équipe au terme du temps imparti.

Pour les adeptes de la Call of Duty League, la deuxième saison sera lancée le 11 février avec les Atlanta FaZe Home Series, et le mode en ligne League Play accessible à tous pour se confronter aux meilleurs joueurs de la planète sera accessible dans les jours qui suivent. Il y aura 30 divisions à gravir pour atteindre le sommet de cette expérience classée, et se faire remarquer pour les vraies compétitions. Les fans de Dead Ops Arcade 3 Solo, l'expérience bonus en vue de dessus, ont désormais droit à une version Advanced Start, pour recommencer une partie à un round checkpoint en fonction de leurs meilleures parties. Si vous étiez à la manche 7 avant de mourir, vous pourrez recommencer de la 5, et si vous étiez contre le boss final, vous pourrez repartir de la manche 61. Les classements en ligne sont bien évidemment bloqués avec cet avantage, mais pas le Trophée pour compléter cette aventure.

À part ça, dans la boutique, vous pouvez retrouver le bundle Zombie Dozer avec la skin légendaire Belligerent, la SMG légendaire Blood Shank et le plan d'arme de fusil d'assaut épique Blood Spray. La semaine prochaine, les packs Tracer Pack: Year of the Ox (comprenant le fusil d'assaut Golden Ox et le fusil tactique Golden Augx), Top Secret Admirer et Carnival Captain seront disponibles, suivis du bundle Retro Renegade la semaine suivante.

Et pour fêter tout ça, le Double XP est activé dès ce soir à 19h00 sur PS4 et PS5, et à partir du 5 février sur les autres plateformes, et ce jusqu'au lundi 8 février.

