Call of Duty: Black Ops Cold War, un trailer dément pour Firebase Z, la nouvelle map Zombies gratuite

Treyarch et Raven Software s'y sont pris il y a 2 semaines pour nous confirmer que la prochaine map du mode Zombies débarquerait dans le cadre de la Saison 1 Rechargée de Call of Duty: Black Ops Cold War. La deuxième partie de l'arc Dark Aether nous emmènera à l'Avant-Poste 25, aussi appelé Firebase Z, le nom de cette carte.

Suite aux évènements de Die Maschine, direction la jungle profonde du Vietnam sous la direction de Grigori Weaver, pour découvrir une sombre menace et sauver Samantha Maxis. Déjà envie de vous mettre dans l'ambiance ? Alors, délectez-vous de la bande-annonce dévoilée aujourd'hui, qui nous montre le décor de cette aventure rejouable à l'infini et qui regorgera forcément de secrets, de créatures paranormales et d'armes loufoques. Quelques surprises sont d'ailleurs teasées dans la vidéo !



Firebase Z sera entièrement gratuite, comme tous les modes et cartes supplémentaires de Call of Duty: Black Ops Cold War, et sera jouable à partir de la prochaine mise à jour, prévue pour le 4 février 2021. Le titre est disponible à partir de 55,00 € sur Amazon.fr.

