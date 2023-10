Call of Duty: Mobile fête déjà Halloween avec la Saison 9, Patrouille mortuaire

Call of Duty: Mobile continue d'accueillir régulièrement des mises à jour, et la Saison 9 de l'année 2023 sera prochainement lancée. Alors que la Saison 8 : Erreur 404 introduisait des éléments de haute technologie, cette Saison 9 : Patrouille mortuaire fera la part belle à l'horreur, Halloween oblige.

Grâce à cette nouvelle saison, les joueurs de Call of Duty: Mobile vont pouvoir découvrir les modes Zombies classique et le Siège des Morts-vivants, mais aussi le mode Patrouille sur la carte Hacienda hantée, redécorée pour Halloween. Encore une fois, nous retrouverons un Passe de Combat avec du contenu gratuit et premium, dont les Opérateurs Sorcier - Remède miracle, Demir - Peur rampante, Portnova - Os saillants et Misty - Dans l'esprit, ainsi que le SMG CX-9, le Launcher Plus Perk, des plans d'armes, des cartes de visite, des porte-bonheurs et des Points CoD.

- Présenté pour la première fois dans Call of Duty: Vanguard, le mode Patrouille est une variante du mode Point Stratégique dans laquelle le point de capture se déplace continuellement sur la carte. Les joueurs devront suivre le mouvement et se déplacer avec lui pour marquer des points pour leur équipe. Deux modes Zombies - Pour la première fois dans Call of Duty: Mobile, deux modes Zombies seront disponibles dans la Saison 9, accompagnés de nouvelles mises à jour. Le mode Zombies classique par manches sur la carte Shi No Numa avec l'ajout d'une classe Tour de missiles, et le toujours très actif Siège des Morts-Vivants qui revient sur Isolated avec un nouveau camouflage en récompense.

La Saison 9 : Patrouille mortuaire sera lancée le 5 octobre prochain dans Call of Duty: Mobile, avec également des mises à jour et améliorations, des défis saisonniers, des tirages au sort ou encore un évènement à thème. Vous pouvez aussi précommander Call of Duty: Moderne Warfare III à 79,99 € sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac.