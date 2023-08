Call of Duty: Mobile trouve quand même sa Saison 8 : Erreur 404

Activision s'apprête encore à lancer une nouvelle saison de Call of Duty: Mobile, son jeu de tir free-to-play disponible sur iOS et Android. Cette fois, l'accent sera mis sur la haute technologie et l'horreur avec la Saison 8 : Erreur 404, qui introduira notamment une carte inédite spécialement conçue pour le jeu mobile.

En plus de cela, les joueurs auront droit à un nouveau Passe de Combat avec du contenu gratuit et premium, dont les opérateurs Domino - Koï Tueuse, Satsumebachi - Frelon Mortel, Sims - Arts Martiaux et Iron Monk - Les cent poings, le fusil à pompe Argus, la grenade à dispersion, des plans d'armes, des cartes de visite, des charmes, des points Call of Duty et plus encore. Voici ce qu'il faut retenir :

Nouvelle carte multijoueur : Kurohana Metropolis - Une toute nouvelle carte multijoueur sur mesure, Kurohana Metropolis est une petite carte qui présente un thème high-tech et des virages serrés qui se prêtent à un rythme rapide et frénétique.

- Une toute nouvelle carte multijoueur sur mesure, Kurohana Metropolis est une petite carte qui présente un thème high-tech et des virages serrés qui se prêtent à un rythme rapide et frénétique. Nouvelle arme et grenade mortelle - Présenté pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops 3, l'Argus est un fusil à levier doté d'une faible distance de tir à la hanche et d'une précision redoutable en visée directe. De plus, la grenade à dispersion, une nouvelle arme mortelle, a été ajoutée à la saison 8.

En plus de cela, les joueurs retrouveront des mises à jour correctives, des défis saisonniers, des tirages au sort ou encore un évènement à thème. La date de sortie de la Saison 8 : Erreur 404 est fixée au 7 septembre 2023 dans Call of Duty: Mobile, sur l'App Store et le Google Play Store. Vous pouvez retrouver une manette Bluetooth à 39,90 € sur Amazon.