Capcom rachète un studio pour une bouchée de pain

Même un gros studio comme Capcom fait régulièrement appel à des entreprises tierces pour développer ses jeux vidéo. Le studio japonais travaille souvent avec Minimum Studios pour réaliser les animations des personnages et des visages dans ses titres, il a décidé de le racheter sans se ruiner.

Capcom a en effet annoncé le rachat des deux tiers des actions de Minimum Studios, contre 888 888 nouveaux dollars de Taïwan, soit environ 25 000 euros, faisant de lui son nouveau propriétaire. Une somme dérisoire qui sera « négligeable » dans le bilan financier de Capcom, mais qui va lui permettre de sécuriser le travail de ce studio, qui a déjà impressionné tout le monde avec Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake ou plus récemment Dragon's Dogma 2. Dans un communiqué, Capcom déclare :

Basé à Taïwan, la force de Minimum Studios réside dans la production d’animations pour le développement de jeux vidéo grand public, et le studio a déjà travaillé sur des titres majeurs de Capcom dans le passé. Capcom a décidé de faire du studio sa filiale pour renforcer durablement ses capacités de développement et technologiques, dans le but d'atteindre son objectif de gestion à long terme de 100 millions d'unités de ventes annuelles.

À l'avenir, Capcom continuera d'explorer l'acquisition des capacités technologiques nécessaires afin d'améliorer son organisation de développement de jeux.