Captain Tsubasa: Rise of New Champions, cocorico, les joueurs français se montrent en images

Actuellement, la promotion de Captain Tsubasa: Rise of New Champions est centrée sur les joueurs vedettes des équipes internationales Junior Youth, certains ayant été illustrés en images, tandis que d'autres ont déjà eu la chance d'apparaître en vidéos, aussi courtes soient-elles.

Les personnages mis en avant en ce début de semaine ont évidemment un impact un peu plus particulier avec nous, puisqu'il s'agit des membres de l'équipe de France junior, avec à sa tête le numéro 10 El Cid Pierre, que nous pouvons admirer en train de tirer ou en plein duel avec Tsubasa Ozora. Il est accompagné du n°20 Louis Napoleon et d'un certain Jean-Laurent Pierre (pas très original pour le coup), là encore créé spécialement pour l'occasion. Le site officiel nous donne au passage des descriptions de chacun d'eux :

Une équipe tricolore, unifiée autour de Pierre, dont l'esprit de combativité brûle afin de se débarrasser de ses frustrations puisque la compétition était censée se dérouler sur leur terre natale avant d'être déplacée. Cette équipe va de l'avant dans l'espoir de devenir la meilleure du monde en s'améliorant via un entraînement rigoureux et avec l'apport de nouveaux joueurs ! El Cid Pierre Un milieu de terrain qui est aussi le capitaine de l'équipe française junior. C'est un joueur très robuste appelé « L'artiste du terrain » en raison de son élégant toucher de balle. Il symbolise son équipe avec son capitanat brillant et ses talents polyvalents en attaque comme en défense. Louis Napoleon Un attaquant de l'équipe de France junior. Il possède un caractère si mauvais et problématique qu'il a été suspendu, mais son talent au football est absolument prodigieux. Il marque de nombreux buts en utilisant son puissant tir à l'effet de rotation spécial. Jean-Laurent Pierre Un défenseur de l'équipe de France junior. Il a été choisi dans la nouvelle sélection avec l'objectif d'améliorer la défense de l'équipe qui était la principale faiblesse de cette dernière. Malgré sa petite taille, il excelle dans les duels en un contre un.

Espérons qu'une petite bande-annonce viendra mettre en mouvements ces alléchants visuels d'ici peu. Dans tous les cas, Captain Tsubasa: Rise of New Champions ne dispose toujours pas d'une date de sortie, simplement attendu cette année sur PS4, Switch et PC.