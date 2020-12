Chrono Odyssey : un nouveau MMORPG se dévoile à travers une bande-annonce et des images

Chrono Odyssey, aussi connu sous le nom de Project S s’est montré dans une première bande-annonce. Ce dernier est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur développé par le studio coréen NPIXEL. Tournant sous Unreal Engine 4, Chrono Odyssey racontera une histoire se concentrant sur le temps et l’espace, mais également sur l’organisation spéciale Idraiginn qui devra mener une guerre contre 12 dieux.

Chrono Odyssey est attendu pour 2022 sur consoles next-gen, PC, iOS et Android. Les premiers tests devraient commencer en 2021. Notez également que Cris Velasco produira des musiques pour le futur MMORPG, ce dernier étant connu pour ses travaux sur God of War ou Resident Evil VII: Biohazard. Dans la bande-annonce de trois minutes, la notion du temps est bien mise en avant avec une grande horloge noire et dorée. Les personnages sont également sur le devant de la scène, certains se battant contre un dragon ou un démon quand d’autres peuvent maîtriser de puissants éléments comme la foudre. En deuxième page, vous pourrez découvrir des environnements de Chrono Odyssey en plus des visages des personnages.

Chrono Odyssey, anciennement connu sous le nom de Project S, est un RPG en ligne massivement multijoueur épique et fantastique sur le temps et l'espace. Ce projet conte l'histoire des membres de l'organisation spéciale Idraiginn, menant une énorme guerre contre 12 dieux.

Dans Chrono Odyssey, les joueurs peuvent découvrir un vaste monde avec des histoires immersives, un univers et des graphismes réalistes. De plus, les joueurs peuvent également profiter de systèmes de jobs uniques, de cartes qui transcendent le temps et l'espace ou un donjon aléatoire utilisant plusieurs espaces, un contenu RVR à grande échelle, des stratégies élevées et d'excellentes actions de combat. De plus, Cris Velasco, un compositeur de renommée mondiale, connu pour ses travaux sur God of War, StarCraft ou Overwatch, a participé à la composition de la bande originale.

Chrono Odyssey est dirigé par le PDG de NPIXEL, Spike Bong-gun Bae, connu pour DK Online et Seven Knights. Le projet a commencé à voir le jour en 2019 et est toujours en développement afin de le tester en 2021. Il est prévu d'être lancé sur diverses plateformes telles que le PC, les consoles ou sur mobiles.

NPIXEL a dépassé les attentes en termes de performances et de potentiel de jeu avec son premier projet, Gran Saga, et le deuxième projet, Chrono Odyssey, et a attiré 30 milliards de wons (27 millions de dollars) d'investissements supplémentaires provenant d'Aspex, de SAEHAN Venture Capital et d'Altos Ventures en novembre dernier.