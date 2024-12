Civilization VII : la version PS5 montre ce qu'elle a dans le ventre

Longtemps réservé aux joueurs PC, le genre du jeu vidéo de stratégie s'exporte désormais sur consoles. En début d'année prochain, nous pourrons mettre les mains sur Civilization VII, un titre édité par 2K Games et développé par Firaxis Games pour PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et même Nintendo Switch.

En attendant de découvrir le jeu, Dennis Shirk, producteur exécutif chez Firaxis, a pris la parole sur le blog PlayStation afin de détailler le portage PS5 de Civilization VII. Que ce soit le style visuel et le moteur graphique, les contrôles adaptés à la manette, les fonctionnalités de la DualSense ou encore le mode multijoueur cross-play, voici tout ce qu'il faut savoir sur Civilization VII sur PlayStation 5 :

Ce nouvel épisode révolutionnaire de la série de jeux de stratégie au tour par tour acclamé par la critique vous propose d’incarner un illustre dirigeant tandis que vous bâtissez un empire qui peut survivre à l’épreuve du temps. Alors que vous construisez des villes pour étendre votre territoire, améliorez votre civilisation grâce à des avancées technologiques, et partez à la conquête ou vous alliez avec des civilisations rivales, vous progresserez à travers trois Âges : des chapitres distincts de l’histoire humaine avec leurs propres civilisations et mécaniques de gameplay. Pour la première fois dans la série, vous pourrez choisir votre leader et votre civilisation indépendamment, vous laissant mélanger leurs forces uniques pour préparer de nouvelles stratégies.

Voici une autre première fois dans l’histoire de la franchise : Civilization VII sortira sur les consoles le même jour que sur PC, avec le même contenu day one, ainsi que le cross-play compatible avec les autres plateformes en multijoueur. Avec Civilization VII, nous avons l’intention de sortir le nouveau contenu simultanément sur PC et consoles, et unifier la date de sortie est un premier pas dans cet engagement.

Regardons ensemble comment Civilization VII fonctionne sur PS5, et les nouvelles fonctionnalités que nous avons développées spécialement pour les joueurs PlayStation.

Admirez chaque aspect de votre civilisation





Lorsque nous étions en train de créer le style visuel de ce nouveau jeu Civilization, nous voulions que le monde du jeu donne l’impression d’être un diorama de musée jouable, ou qu’un jeu de société de stratégie ait pris vie. Au lieu d’utiliser de simples hexagones sur une carte, nous voulions que vous ressentiez l’évolution de votre empire à chaque tour et décision que vous prenez, et la représentation visuelle de votre territoire y joue un rôle important.

Pour Civilization VII, la ligne directrice de notre équipe artistique était l’idée de « réalisme lisible », poussant la fidélité visuelle encore plus loin pour rendre chaque tuile, bâtiment et unité encore plus vivants. Alors que vous étendez vos frontières et construisez de nouveaux bâtiments ou merveilles, vous remarquerez que la disposition de vos tuiles se connecte facilement afin de former des vues plus détaillées que jamais.

Nous avons également pris le temps de créer des moteurs de rendement pour chaque plateforme, afin que le moteur graphique soit optimisé sur PS5 et PS4. Votre empire sera incroyablement détaillé tandis qu’il grandit et évolue à travers les Âges, que vous l’admiriez de loin à travers la vue aérienne de la carte, ou que vous zoomiez pour observer une unité ou un bâtiment de près.

Prenez le contrôle de votre empire facilement





Nous avons complètement retravaillé l’interface utilisateur de Civilization VII sur console, incorporant un menu radial vous permettant de naviguer plus rapidement parmi les éléments les plus fréquemment utilisés de l’HUD. Nous voulions nous concentrer sur les décisions qui comptent le plus, et ce menu radial permet de mettre ces choix en avant.

Nos développeurs se sont également efforcés de trouver des façons amusantes d’utiliser le retour haptique de la manette DualSense, pour que vous puissiez réellement ressentir les changements importants de l’histoire de votre empire. En plus de simples vibrations semblables à un clic pour marquer certaines actions comme la création d’un nouveau civic ou le début d’un nouveau tour, les combats prennent une nouvelle dimension lorsque la manette vibre pour indiquer les dégâts reçus et les unités vaincues.

Lorsque vous déclarez une guerre, vous sentirez un battement similaire à un cor de guerre. Lorsque vous fondez une nouvelle ville, des vibrations semblables à des coups de marteau imitent les effets sonores de construction. Il y a plus d’effets à découvrir, et nous espérons qu’ils rendront vos parties un peu plus immersives à chaque tour. Si vous préférez jouer sans le retour haptique, vous pouvez facilement les désactiver à partir des paramètres du jeu !

Faites-vous des amis (et des ennemis) dans le multijoueur cross-play





Si vous voulez mettre vos talents de stratège à l’épreuve face à des adversaires humains, le multijoueur en ligne de Civilization VII est l’endroit parfait pour faire vos preuves. Les matchs multijoueurs peuvent être des campagnes épiques couvrant les trois Âges — Antiquité, l’Âge de l’exploration et l’Âge Moderne — ou vous pouvez opter pour des matchs plus courts couvrant un âge spécifique, passant directement à la fin de jeu avec l’Âge Moderne, par exemple.

Civilization VII supporte jusqu’à cinq joueurs durant l’Antiquité et l’Âge de l’Exploration, et jusqu’à huit joueurs durant l’Âge Moderne. Plus de joueurs signifie plus d’opportunités pour former des alliances, commencer des conflits, ou même trahir vos amis (nous espérons qu’ils pardonneront les trahisons en jeu) ! Et avec le cross-play compatible avec le PC et les consoles, vous pourrez jouer avec vos amis, quelle que soit leur plateforme.