In Nightmare : date de sortie, gameplay et version PS5 pour le jeu d'horreur

Page 1 : Présentation et bande-annonce

Sony soutient le développement de jeux vidéo en Chine depuis quelques années avec son PlayStation China Hero Project, et Magic Fish Studio fait parti des équipes concernées. Il prépare le lancement d'In Nightmare, un jeu d'horreur et d'aventure narratif qui est attendu sur PlayStation 4, mais pas seulement.

Le studio vient en effet d'annoncer qu'In Nightmare sera également disponible sur PS5, et sa date de sortie est fixée au 29 mars 2022 sur les deux consoles de Sony. Le titre suivra un jeune garçon perdu dans ses cauchemars, en devant faire face à ses traumatismes. Le gameplay s'articulera autour de l'exploration et des énigmes, comme le montre la nouvelle bande-annonce ci-dessus.

En attendant la sortie d'In Nightmare à la fin du mois de mars, vous pouvez retrouver des images sur la seconde page et précommander le titre à 21,99 € sur Amazon.