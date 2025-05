Clair Obscur: Expedition 33, gare aux arnaques !

Clair Obscur: Expedition 33 passionne des millions de joueurs depuis sa sortie le mois dernier. Le jeu de rôle de Sandfall Interactive et Kepler Interactive s'est très, très bien vendu et des millions de joueurs sont tombés sous le charme des personnages, jouables ou pas. C'est le cas d'Esquie, un gigantesque compagnon à la voix suave et affublé d'un masque qui rencontre rapidement les membres de l'Expédition 33.

Esquie a déjà ses fans, de nombreux dessins et autres créations sont publiés sur la Toile et cela donne des idées à certaines personnes mal intentionnées. Sur Bluesky, Sandfall Interactive a pris la parole pour mettre en garde les joueurs contre les arnaques, notamment concernant des peluches non officielles d'Esquie :

Nous avons remarqué l'apparition de plusieurs sites web suspects prétendant vendre des peluches Esquie. Les sites web tiers vendant des peluches Esquie ne sont PAS sous licence officielle. Nombre d'entre eux utilisent des illustrations générées par l'IA pour faire de la publicité, et nous vous déconseillons fortement d'acheter auprès de ces sources.

Se tourner vers des sites tiers pour des produits dérivés est légion, mais la qualité est souvent discutable. D'autant que Sandfall et Kepler ont déjà l'intension de proposer de vraies peluches Esquie officielles prochainement !

Nous envisageons de créer des peluches Esquie officielles et souhaitons vous les proposer au plus vite.

Espérons que la peluche soit équipée d'un haut-parleur permettant d'entendre en boucle ses répliques ! Les fans d'Esquie vont donc devoir prendre leur mal en patience encore un moment avant de découvrir ce produit dérivé officiel. Et si vous n'avez pas encore le jeu, Clair Obscur: Expedition 33 est disponible à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Clair Obscur: Expedition 33, entre rêve et effacement, le cœur serré...