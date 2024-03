Classified: France '44 : le jeu tactique avec des résistants français lancé en vidéo

Team17 Digital et Absolutely Games lancent aujourd'hui Classified: France '44, leur jeu de stratégie tactique au tour par tour qui nous ramène en pleine Seconde Guerre mondiale, auprès de forces spéciales en France luttant contre les nazis. Voici la bande-annonce de lancement, avec du gameplay :

Classified: France '44 suit les Jedburghs, une unité spéciale composée d'Alliés et de résistants français, envoyée sur le front pour saboter les installations ennemis. Le titre propose un gameplay tactique assez classique, mais rajoute des mécaniques originales, comme un système de moral où chaque tir influe sur le moral des soldats, des attaques furtives et surtout 45 missions historiques. En plus de cela, les développeurs promettent déjà des mises à jour et extensions pour faire durer le plaisir.

Classified: France '44 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.