Classified: France '44, une date de sortie en retard et une édition Overlord pour le jeu à la Seconde Guerre mondiale

Absolutely Games et Team17 Digital avaient dévoilé en mai dernier Classified: France '44, un jeu de stratégie tactique au tour par tour qui nous replongera dans les combats de la Seconde Guerre mondiale aux côtés d'une équipe composée d'Alliés et de Résistants français. Un titre attendu en fin 2023, qui a donc un peu de retard.

Pas de panique, les studios voient le bout du tunnel, ils annoncent même que la date de sortie de Classified: France '44 est fixée au 5 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre sera disponible dans une édition standard contre 34,99 €, mais les fans pourront opter pour une Deluxe Edition qui inclura le premier contenu additionel du jeu, ainsi que pour une Overlord Edition avec le Season Pass avec les quatre futurs DLC. Cette dernière édition offrira également un accès anticipé de cinq jours, pour découvrir le jeu dès le 29 février prochain.

Par ailleurs, les joueurs qui précommanderont Classified: France '44 avant son lancement obtiendront le Resistance Pack, son contenu variera selon les plateformes. Sur Steam, il inclura les ensembles Shadow et Ghost, ce seront les skins Blue et Colbat qui seront proposés sur PS5 et enfin, la Xbox Series X|S aura droit aux ensembles Green et Forest. Du gris, du bleu, du vert, ce n'est pas très original.

En attendant la sortie de Classified: France '44 le mois prochain, vous pouvez déjà le précommander à partir de 29,99 € sur la Fnac ou Gamesplanet.