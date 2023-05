Classified: France '44, un jeu de stratégie avec la Résistance annoncé en images et vidéo

Il y a quelques jours, Team17 avait diffusé un teaser pour un jeu inconnu, accompagné d'un communiqué de presse complètement censuré, à la manière des documents classifiés de l'armée. Nous avions quand même rendez-vous ce 31 mai pour découvrir ce titre, et il s'agit de Classified: France '44.

Développé par Absolutely Game, Classified: France '44 nous emmènera encore une fois durant la Seconde Guerre mondiale, dans un jeu d'action et de stratégique tactique au tour par tour. Les joueurs commanderont une escouade d'élite dans l'Hexagone, alors que la Résistance attend impatiemment le débarquement des Alliés. Les développeurs détaillent :

Prenez la tête d'une équipe d'opérations spéciales composée de commandos alliés et de résistants français. Recrutez des agents d'élite pour constituer votre escouade, puis lancez-vous dans une vaste campagne de sabotage et de destruction. Traitez avec des factions adverses pour construire le réseau de la résistance et frapper les cibles allemandes dans les territoires occupés. Mais attention ! Plus vous sèmerez le chaos, plus vous attirerez l'attention impitoyable de la police secrète de la Gestapo.

Dans des missions passionnantes inspirées des exploits des Alliés et des Français, le jeu développe des concepts tactiques au tour par tour, qui insufflent vie et énergie à d'authentiques combats de la Deuxième Guerre mondiale. La campagne permet de jouer à plusieurs reprises et de façon différente à chaque fois. Pour les joueurs qui veulent vraiment repousser leur maîtrise de la stratégie dans ses derniers retranchements, notre outil de création de missions vous confère la possibilité de créer, de partager et de télécharger des missions personnalisées.

Chaque tir compte .

Dans le système de moral unique de Classified: France ‘44, chaque tir produit un impact sur vous ou vos ennemis. Pilonnez l'ennemi pour qu'il soit dos au mur ! Vous gagnerez ainsi quelques précieuses secondes qui vous permettront de le contourner et de l'achever.

Forgez la bataille .

Faites appel à des tactiques furtives pour éliminer des cibles clés et commencer le combat comme vous le désirez. Mais attention ! Plus vous éliminez d'adversaires sur le champ de bataille, plus vos ennemis commenceront à se douter qu'il y a anguille sous roche. Soyez donc prêt à lancer l'assaut avant d'être repéré !

Constituez votre équipe .

Vous pourrez choisir parmi un mélange de héros authentiques au caractère bien trempé, possédant chacun sa propre histoire. Entraînez-les, personnalisez-les et équipez-les avec votre arsenal croissant de compétences et d'armes. Stimulez le moral de votre équipe en passant du temps autour du feu de camp et en découvrant leur vie entre deux batailles farouches dans les champs ravagés de la France occupée.

Plongez au cœur de l'histoire .

Atteignez des objectifs difficiles dans plus de 45 missions dont les forces françaises ont chargé votre équipe. Choisissez les missions qui conviennent à votre stratégie pour développer la résistance et soutenir vos ultimes objectifs. Gérez votre équipe en l'envoyant effectuer des opérations stratégiques.

Construit pour durer .

Des mises à jour et des extensions viendront enrichir le monde de Classified: France ‘44, apportant ainsi de nouveaux éléments passionnants à votre combat pour la liberté. Avec notre créateur de missions top secret et les outils de modélisation, vous ne manquerez jamais de contenu créé par les joueurs.

En route pour la victoire .

Classified: France ‘44 foisonne de défis. Élaborez une stratégie globale et optimale tout en déployant votre meilleure approche tactique et découvrez les multiples fins du jeu. À quoi ressemblera votre jour J ?