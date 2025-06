Clockwork Revolution se remontre enfin avec une alléchante vidéo de gameplay

Cela faisait un moment que nous n'avions pas revu Clockwork Revolution, un jeu de rôle à la première personne dans un univers steampunk développé par inXile Entertainment, un Xbox Game Studio dirigé par Brian Fargo (Fallout, Wasteland). Le titre repointe le bout de son nez avec une longue et alléchante bande-annonce de gameplay :

Voici ce qu'il faut savoir sur Clockwork Revolution :

Clockwork Revolution est un RPG à la première personne steampunk à la temporalité distordue. Après être tombé sur une invention incroyable qui vous permet de voyager dans le temps, vous découvrez que la ville où vous vivez, la dynamique métropole à vapeur d'Avalon, a été minutieusement conçue grâce à l'altération d'événements historiques. En remontant le temps jusqu'à des moments clés, vos interactions et vos choix auront un effet papillon sur le monde et les personnages travaillés et fantastiques d'Avalon, provoquant des changements et des réactions inédits.

Vous incarnerez Morgan Vanette, un personnage personnalisable, membre du gang des Rotten Row Hooligans, qui découvre que le monde a été altéré par la mystérieuse Lady Ironwood. Cette dernière a manipulé l’histoire de façon surnaturelle grâce à sa maîtrise du voyage dans le temps, s’assurant ainsi pouvoir et richesse tout en maintenant la classe ouvrière sous son joug. Après avoir mis la main sur son moyen de voyager dans le passé, vous vous retrouvez embarqué dans une aventure à travers les époques pour « remonter le temps » et corriger les torts d’Ironwood, à votre manière.