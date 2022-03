Devenir concepteur de jeux vidéo : pourquoi le Canada est-il une terre d'accueil ?

Le secteur du jeu vidéo est en effet depuis de nombreuses années en pleine expansion au Canada, notamment grâce à la capacité du pays à attirer de jeunes professionnels parmi les plus talentueux dans les disciplines de la création et de la conception de jeux vidéo. Mais comment ce pays y est-il parvenu précisément ? Qu'est-ce qui fait du Canada le meilleur pays pour exercer une profession dans la conception de jeux vidéo ?

Le jeu vidéo est en plein essor

Le fait que le marché du jeu vidéo au Canada soit en constante évolution est la première raison pour laquelle ce pays est devenu un haut lieu du développement de jeux vidéo. Cette industrie devrait ainsi obtenir un taux de croissance annuel de 9 % d'ici 2025, impressionnant. Comme le marché regorge d'entreprises liées au jeu (Ubisoft...), le Canada est toujours à la recherche de nouveaux développeurs talentueux de jeux vidéo qu'il s'agisse de codeurs ou de graphistes pour ne citer qu'eux.

Il existe un grand nombre d'entreprises de jeux vidéo

Le Canada, en particulier, abrite une multitude d'entreprises dans le domaine du jeu vidéo, ce qui nécessite un vaste bassin de main-d'œuvre pour répondre aux attentes d'un marché en pleine expansion. Il ne s'agit pas seulement d'Ubisoft ou d'EA Vancouver pour ne citer que les plus gros. Des dizaines de petites et moyennes entreprises sont également présentes sur ce marché et toujours à la recherche de développeurs de jeux. Si vous êtes dans ce domaine ou souhaitez l'intégrer prochainement, nous ne pouvons que vous recommander de tenter votre chance au Canada. Attention, pour les voyages d'affaires, vous aurez besoin d'une autorisation de voyage AVE légitime, même s'il ne s'agit que d'un voyage rapide. Le processus comprend le remplissage de la demande d'AVE Canada, le paiement des frais appropriés et l'attente de l'approbation.

Les villes canadiennes : de grands centres de jeux vidéo

Si vous êtes à la recherche de listes d'excellence sur les jeux vidéo, la liste des centres de jeux vidéo les plus influents du monde est un excellent point de départ. Vous verrez que les villes canadiennes, en particulier Vancouver, Toronto et Montréal, sont de grandes plaques tournantes mondiales du jeu vidéo. Ces trois villes sont des acteurs importants de ce secteur, il n'est donc pas surprenant qu'elles attirent un grand nombre de jeunes développeurs de jeux.

Le pays est accueillant pour les nouveaux arrivants

Enfin, lorsqu'il s'agit d'accueillir et de recevoir des immigrants talentueux, le Canada est incroyablement flexible. Les personnes disposant d'informations et de compétences importantes en matière de conception graphique et de développement de jeux sont acceptées dans le pays sans souci, ce qui enrichit le vivier de talents locaux. En d'autres termes, même si vous ne vivez pas au Canada actuellement, vous pouvez vous y installer et poursuivre une carrière dans la conception de jeux vidéo. Si vous rêvez de devenir un professionnel du développement de jeux, n'hésitez pas à vous procurer vos documents et à vous envoler pour le Canada.

Critères pour se rendre au Canada avec un visa

La nécessité d'un AVE et la façon d'en faire la demande sont des préoccupations typiques de la plupart des voyageurs. Le processus de demande nécessite un passeport valide, une carte de crédit ou de débit active et une adresse électronique. Un AVE peut être obtenu en quelques minutes et est valable jusqu'à 5 ans après leur attribution. Vous pouvez soumettre une demande en ligne, la plupart des candidats obtiennent l'approbation de leur AVE en quelques minutes (par courriel). Le traitement de certaines demandes peut toutefois prendre quelques jours si l'on vous demande de fournir des documents supplémentaires. Vous pourrez avoir plus d'information sur ce processus sur cette vidéo YouTube.

Envie de visiter un pays étranger et d'y travailler comme développeur de jeu vidéo ? Le Canada pourrait bien être votre prochaine terre d'asile !