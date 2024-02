Paranormal Activity : un jeu vidéo annoncé par un concepteur renommé

En 2009, Oren Peli réalisait Paranormal Activity, un film d'horreur au rythme et au degré d'épouvante très discutable, mais qui a rapporté gros. 13 500 dollars de budget et 200 millions de dollars de recette, c'est l'un des films les plus rentables de l'histoire, notamment grâce à sa réalisation en found footage, suivant le point de vue des protagonistes au travers d'enregistrements vidéo.

Des suites ont vu le jour, mais la franchise va être déclinée en jeu vidéo. DreadXP dévoile le premier teaser de Paranormal Activity: Found Footage, un jeu d'horreur développé par DarkStone Digital, déjà bien connu pour l'excellent The Mortuary Assistant. Le studio de développement ne comporte qu'une seule personne, Brian Clarke, qui est également codirecteur et directeur créatif de DreadXP, il travaille aussi sur un jeu Creepshow annoncé l'année dernière.

Les informations sont maigres pour le moment, mais le développeur évoque un système de hantise, qui viendra terrifier les joueurs de manière différente en fonction de leurs actions, de quoi rendre chaque partie un peu unique, tandis que l'histoire devrait étoffer le lore de la franchise. Le jeu est en effet réalisé en collaboration avec Paramount Game Studios.

Paranormal Activity: Found Footage est attendu en 2026 sur des plateformes encore inconnues. D'ici là, vous pouvez retrouver le jeu VR Paranormal Activity: The Lost Soul à partir de 51,61 € sur Amazon ou Cdiscount.