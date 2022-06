God of War Ragnarök : en l'absence d'annonce, le contenu des éditions spéciales évoqué par un insider, le jeu non reporté selon Cory Barlog

Les fans de God of War se languissent d'avoir davantage de nouvelles de Ragnarök, la prochaine aventure concoctée par Santa Monica Studio qui doit voir le jour cette année si rien n'a changé en interne depuis. En mai dernier, le studio faisait le point sur les options d'accessibilité du jeu, plus nombreuses que jamais, mais sans rien dévoiler d'inédit à côté, Cory Barlog ayant précisé quelques semaines auparavant que le studio n'était pas encore prêt à nous montrer le fruit de son travail. Depuis, c'est le bal des rumeurs, l'une des plus récentes nous venait de Jason Schreier, qui affirmait que God of Ragnarök sortirait en novembre 2022 et que sa date de sortie nous serait donnée fin juin. Les insiders Tom Henderson et The Snitch ont aussi bien fait monter la hype ces derniers jours avec leurs messages (ici et là) plus ou moins énigmatiques, sans parler de ceux de Cory Barlog en morse. Alors ? Nous sommes le 30 du mois et rien n'a été annoncé. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu fait autant parler de lui sur les réseaux, et pas qu'en bien.

Ces dernières 24 heures, Jason Schreier a maintenu le fait qu'il avait entendu de ses sources qu'une annonce de la date de sortie de God of War Ragnarök était prévue ce jeudi et que le jeu n'était pas reporté. Cory Barlog a lui adressé un message aux fans qui était donc bien sérieux en laissant entendre qu'il n'y aurait rien à se mettre sous la dent aujourd'hui et qu'il va donc falloir encore prendre notre mal en patience, en plus de réaffirmer que la sortie en 2022 n'était pas reportée.

Chers tous, Si cela ne tenait qu'à moi, je partagerais toutes les informations dès que j'en serais informé. Mais cela ne dépend pas de moi. Alors s'il vous plaît, soyez patients. Je promets que les choses seront partagées le plus tôt possible. Nous créons des jeux pour vous. Nous pouvons créer des jeux grâce à vous.

Tout cela n'était visiblement pas du goût de Tom Henderson, qui dans une série de tweets avait déclaré que nous aurions des détails d'ici la fin de la journée dans tous les cas, même si ce n'était pas de manière officielle. Forcément, car c'est lui qui a rédigé un article sur eXputer, mais pas pour nous parler de la date de sortie qu'il ne connaît pas et sur laquelle il émet des hypothèses en lien avec d'autres rumeurs. Non, ce qu'il prétend savoir, c'est le contenu des éditions spéciales qui auraient dû être dévoilées dans un article de blog avec cette fameuse date et dont une vidéo serait déjà prête à paraître.

Ainsi, deux éditions spéciales de God of War Ragnarök seraient proposées à la vente, une Collector's Edition et une Jotnar Edition, toutes deux comprenant un sacré goodies pour les fans : une réplique à l'échelle 1:1 de Mjöllnir, le marteau de Thor ! La première, plus onéreuse, serait accompagnée de badges, d'une carte du monde et d'autres éléments non évoqués. Forcément, ça fait rêver, espérons que ce soit vrai et, surtout, que le jeu soit bien présent physiquement dans le packaging, pas comme avec Horizon Forbidden West... même si cela poserait alors problème pour les possesseurs d'une PS5 Digital Edition. Pour rappel, la date de sortie du précédent épisode avait été dévoilée seulement trois mois avant son lancement, en janvier 2018. Il n'y a donc absolument pas de quoi s'en faire.

En revanche, et vous comprendrez notamment pourquoi Cory Barlog a pris la peine d'adresser le message ci-dessus aux joueurs, c'est que certains se croient vraiment tout permis pour obtenir la moindre information... La Cinematics Producer Estelle Tigani a ainsi reçu des messages très déplacés de la part d'internautes souhaitant connaître la date de sortie du jeu, de vrais sauvages sans cervelle...

Si la stratégie marketing de Sony est frustrante, harceler l'équipe de développement n'aboutira à rien si ce n'est ennuyer les membres de cette dernière et donner une mauvaise image des joueurs.

Pour patienter, vous pouvez toujours acheter God of War (2018) pour seulement 13,97 € sur Amazon.

