Eternights : un jeu d'action et de drague nerveux annoncé sur PS5, PS4 et PC par une bande-annonce rock'n roll

Le State of Play de cette nuit a été le cadre d'annonces excitantes et attendues, mais aussi de quelques-unes plus exotiques. C'est le cas d'Eternights, développé par Studio Sai, inconnu au bataillon. Son existence sur la Toile était déjà en partie connue puisque la chaîne YouTube du studio présente depuis février 2020 des vidéos de développement du projet, qui était décrit à la base comme un jeu d'action inspiré de Persona, plus particulièrement de P3 et P5, et qui est également un dating sim. Tout un programme qui donne sacrément envie en voyant la bande-annonce venant d'être diffusée.

Côté scénario, la plupart des humains ont été transformés par quelque chose ou quelqu'un en monstres dangereux assoifés de violence et de pouvoir et le protagoniste se bat non seulement pour sa survie, mais aussi pour l'amour puisqu'entre l'exploration de donjons il y aura donc tout un pan du jeu où il faudra séduire 5 jeunes demoiselles et apprendre à les connaître, permettant de débloquer des compétences et sorts utiles en combat. Les donjons sont situés dans le Mur, une zone nimbée de mystère et de danger, et surtout remplis de pièges, puzzles à résoudre et... mini-jeux de danse ? Oui, décidément, le mélange des genres promet de nous étonner. En revanche, un système de journées limitera les possibilités et obligera à faire des choix entre devenir plus puissant, récolter des ressources et se rapprocher de nos compagnons. Enfin, des cutscenes animées en 2D seront intégrées et changeront selon avec qui nous décidons d'avoir un rencart. Pour plus de détails sur les personnages, n'hésitez pas à consulter le site officiel en anglais. Des visuels sont à retrouver en deuxième page.

Eternights sortira sur PS5, PS4 et PC au début de l'année 2023.