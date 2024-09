Concord : des ventes ridicules, les analystes décortiquent cet échec

Concord fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, mais pas pour les bonnes raisons. Le jeu de tir compétitif hero shooter de Sony et Firewalk Studios est un monumental échec, le titre n'a pas dépassé les 700 joueurs en simultané sur Steam, d'après les chiffres de SteamDB. Concord est également disponible sur l'Epic Games Store et PlayStation 5, mais même là, les ventes seraient faibles.

IGN s'est penché sur les raisons de l'échec du jeu, interrogeant divers analystes. D'après Simon Carless, Concord se serait vendu à 10 000 exemplaires sur Steam et 15 000 sur PS5, soit un total de 25 000 ventes seulement. Là encore, il manque les ventes sur l'EGS, mais la plateforme d'Epic Games n'est pas aussi populaire que celle de Valve. La Toile regarde le naufrage se dérouler sous ses yeux sans pouvoir y faire quoi que ce soit, à moins de dépenser 39,99 € pour acheter le jeu. C'est d'ailleurs l'une des raisons évoquées par les analystes pour expliquer l'échec de Concord, son modèle économique ne correspond pas à la réalité du marché. Les joueurs ont déjà accès à des titres similaires en free-to-play, ils ont déjà investi du temps (et parfois des microtransactions) dans Overwatch 2, Valorant ou encore Apex Legends, alors pourquoi aller sur ce nouveau titre qui ne révolutionne pas la formule ?

D'après ses propres développeurs, l'idée de Concord a germé il y a huit ans, mais le titre a été en développement actif pendant les quatre dernières années. Depuis, le marché du hero shooter a évolué, de même que le marché du jeu vidéo en général, mais Concord n'apporte rien pour se démarquer. Pire encore, la promotion autour du jeu avant son lancement n'a pas été à la hauteur des ambitions, toujours d'après les analystes interrogés par IGN. De nombreux joueurs ignoraient l'existence du jeu, annoncé en mai 2023 dans PlayStation Showcase, il n'a jamais suscité la hype escomptée avant sa sortie, peu de créateurs de contenu ont suivi le mouvement (pourtant essentiel pour un jeu comme Concord) et les joueurs ont à peine remarqué les publicités sur les sites web de GameStop, Best Buy, Target, Walmart et du PlayStation Store.

Comme si cela ne suffisait pas, Concord est sorti trois jours après Black Myth: Wukong, un titre bien différent (un Action-RPG solo), mais qui a rencontré un énorme succès commercial. Liam Deane, analyste chez Omdia, évoque quant à lui le sujet du live service, un marché très compliqué :

Les jeux live service ont un taux d’échec élevé. Il y a de nombreuses raisons à cela, mais la principale est qu’ils reposent sur les effets de réseau. Parfois, un jeu solo peut connaître un lancement lent, mais finir par trouver le chemin du succès. Mais le temps presse désormais pour Concord, car à moins que le nombre de joueurs n’augmente bientôt, il n’y aura personne contre qui jouer. Donc, même si vous souhaitez personnellement l’essayer, il n’y aura rien à jouer. Mais si les risques sont grands, les récompenses le sont aussi. Ce n’est un secret pour personne que la plupart des jeux les plus rentables du marché actuel sont des jeux live service. Selon nos données, seulement 16 % environ du chiffre d’affaires total du marché des jeux provient désormais des ventes traditionnelles de jeux complets. Les éditeurs vont continuer à courir après ces 84 %.

Pour les éditeurs, le modèle économique du live service est donc une nécessité, mais il faut réussir à sortir le bon jeu au bon moment. Sony a déjà réussi cet exploit avec Helldivers 2 en début d'année, mais Concord ne suit pas le même chemin. Selon Rhys Elliott, Sony va continuer sur cette lancée, « il suffit d’une seule victoire majeure sur un jeu service live pour générer des milliards et des milliards de revenus et toucher de nouveaux publics », l'échec du titre de Firewalk Studios n'est pas une fatalité pour l'éditeur, mais son titre va sans doute rejoindre Anthem, Marvel's Avengers, Babylon's Fall, Hyenas ou encore The Last of Us Online, des jeux abandonnés peu après leur sortie ou annulés avant même le lancement.

Y a-t-il encore moyen de sauver Concord ? Eh bien pas vraiment. Rhys Elliott explique que « Concord aurait dû être lancé en free-to-play, ou au moins offert dans le cadre de l'abonnement du PlayStation Plus, pour avoir une chance de se battre dans son genre surpeuplé ». Même si le titre devient gratuit, cela ne réparera pas l'échec déjà acté, « les premières impressions comptent ». Le chiffre de joueurs augmenterait pendant un temps, mais cela n'a jamais sauvé un jeu...

