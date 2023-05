Concord : Firewalk officialise son shooter multijoueur PvP exclusif aux PS5 et PC avec un premier trailer énigmatique

Firewalk Studios avait signé un partenariat avec Sony Interactive Entertainment pour développer une licence multijoueur exclusive aux PlayStation. L'équipe a depuis carrément été rachetée pour intégrer les PlayStation Studios et vient d'ailleurs de dévoiler son premier projet lors du PlayStation Showcase.

Elle s'appelle Concord et nous ne fera pas piloter des avions à grande vitesse (même si la première cinématique tourne autour d'un vaisseau spatial), mais prendra plutôt la forme d'un shooter à la première personne en PvP. Sauf que mis à part un premier trailer en images de synthèse à l'esthétique (rétro ?) futuriste, nous n'avons pas plus de choses à nous mettre sous la dent, si ce n'est les promesses des développeurs de proposer des histoires uniques à chaque partie.



Concord est un rassemblement de peuples. C’est le pouvoir des jeux pour créer des liens et inspirer le jeu social. L’équipe Firewalk est motivée par les moments de jeux passionnants et inattendus, et les expériences partagées que les jeux multijoueurs créent. Chaque fois que vous vous connectez est le début d’une nouvelle aventure et chaque partie est l’occasion d’une nouvelle histoire. Ce sont ces idéaux qui définissent Concord, son univers unique fait de mondes vibrants et sa riche distribution de personnages colorés.