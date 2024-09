Concord : après le fiasco de son lancement, Sony Interactive Entertainment et Firewalk prennent une décision radicale

Si l'avion supersonique Concorde a volé pendant plusieurs décennies, nous ne pourrons pas en dire autant de Concord, le FPS hero shooter de Firewalk Studios et Sony Interactive Entertainment. Réellement introduit fin mai lors d'un State of Play, il a ensuite connu une bêta en juillet sur deux week-ends qui n'aura clairement pas convaincu les joueurs. Pour l'avoir à l'époque essayé, nous avons vite déchanté, mais nous n'aurions pas pensé à une telle situation catastrophique pour autant. SIE souhaitait en faire un live service à succès, rappelant à chacun de ses résultats trimestriels son existence, mais contrairement à la bonne surprise qu'a été Helldivers 2 en termes de ventes, c'est tout le contraire qui s'est produit. Avant même son lancement global le 23 août, les acheteurs de l'édition Deluxe numérique (59,99 € tout de même, contre 39,99 € pour la standard) n'étaient même pas 700 en simultanée sur Steam, autant dire que presque personne ne se trouvait sur les serveurs... et rien n'a changé depuis, au contraire. Selon des analystes, ses ventes ont été catastrophiques pour un tel projet ayant demandé plus de quatre ans de développement intensif et huit années au total depuis que l'idée a vu le jour. Face à cet échec et même pas deux semaines après ce lancement, une décision fatidique a été prise.

Sur le PlayStation Blog, le directeur de Concord chez Firewalk Studios, Ryan Ellis, a tout bonnement annoncé l'arrêt des ventes immédiat (il a déjà disparu des boutiques ou ne peut plus y être acheté, par exemple sur Amazon) et la fermeture des serveurs d'ici la fin de la semaine. Les chasseurs de Trophées qui s'étaient risqués à vouloir le platiner doivent déjà regretter leur décision...

Fans de Concord, nous avons écouté attentivement vos commentaires depuis le lancement de Concord sur PlayStation 5 et PC et souhaitons remercier tous ceux qui ont rejoint l’aventure à bord du Northstar. Votre soutien et la communauté passionnée qui s’est développée autour du jeu ont été très importants pour nous. Cependant, même si de nombreuses qualités de l’expérience ont trouvé un écho auprès des joueurs, nous reconnaissons également que d’autres aspects du jeu et notre lancement initial n’ont pas eu le succès escompté. Par conséquent, nous avons décidé pour le moment de mettre le jeu hors ligne à partir du 6 septembre 2024 et d’explorer des options, notamment celles qui toucheront mieux nos joueurs. En attendant de déterminer la meilleure voie à suivre, les ventes de Concord cesseront immédiatement et nous commencerons à proposer un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté le jeu pour PS5 ou PC. Si vous avez acheté le jeu pour PlayStation 5 sur le PlayStation Store ou PlayStation Direct, un remboursement sera effectué sur votre mode de paiement d'origine. Les clients ayant effectué des achats sur d'autres boutiques numériques seront également remboursés. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur les remboursements de Steam et Epic : Steam remboursera les joueurs qui ont acheté le jeu dans les prochains jours. Steam enverra une confirmation du remboursement une fois celui-ci traité.

Autres remboursements auprès des commerçants – Pour les clients qui ont acheté une copie physique auprès d'un détaillant autre que PlayStation, veuillez vous référer au processus de remboursement du vendeur auprès duquel vous l'avez acheté pour obtenir votre remboursement. Une fois remboursés, les joueurs n'auront plus accès au jeu. Nous vous tiendrons au courant et remercions encore tous les Freegunners qui nous ont rejoints dans la galaxie Concord. Les remboursements des achats effectués sur le PlayStation Store et PlayStation Direct peuvent prendre entre 30 et 60 jours pour apparaître sur votre relevé bancaire. Si votre source de paiement d'origine n'était pas disponible, le montant de l'achat sera remboursé sur votre portefeuille PSN.

Quitte à faire payer les joueurs, un scénario avec du gameplay PvE aurait été le minimum, car proposer un tel titre exclusivement multijoueur sans qu'il ne soit free-to-play était une erreur évidente compte tenu de la concurrence, sans parler du character design de certains de ses personnages loin d'être attirant, un comble pour un hero shooter.

Ironiquement, c'est ce mardi qu'a été lancé Harry Potter : Champions de Quidditch, jeu payant qui a eu droit à une belle mise en avant en étant offert aux abonnés PlayStation Plus. Un tel traitement aurait peut-être permis à Concord de tenir un peu plus longtemps, ou au moins de faire comme FOAMSTARS avant de passer free-to-play, mais cela n'aurait sans doute pas été dans l'intérêt financier de SIE.

Pour le coup, l'épisode de l'anthologie Secret Level de Blur Studio dédié à Concord devrait avoir un goût assez amer lors de son arrivée en décembre, mais quelle idée aussi d'intégrer à une telle série des licences n'ayant pas encore fait leurs preuves sur le marché ?

