Concord : un démarrage catastrophique pour le jeu live service de PlayStation

Sony est toujours à la recherche du jeu live service qui va lui rapporter gros pendant de longues années, mais ce ne sera sans doute pas Concord. Le titre de Firewalk Studios a été lancé vendredi sur PlayStation 5 et PC, via Steam et l'Epic Games Store, mais il peine déjà à trouver des joueurs...

Si les chiffres restent mystérieux sur PS5 et l'EGS, ils sont plus facilement accessibles sur Steam, grâce à SteamDB, ce qui donne quand même une bonne tendance, tant la plateforme de Valve est populaire. Selon SteamDB donc, Concord a réuni à son lancement 697 joueurs en simultané sur Steam, ils ne sont plus que 249 ce dimanche après-midi. C'est un énorme bide pour un jeu multijoueur live service, Concord fait un poil mieux que Sackboy: A Big Adventure, que tous les joueurs PC ont déjà oublié. Il faut dire que tous les joueurs Steam ont en ce moment les yeux rivés sur Black Myth: Wukong.

Espérons quand même que les chiffres soient meilleurs sur l'Epic Games Store et PlayStation 5. Pour rappel, Concord a beau être un FPS live service façon hero shooter, il n'est pas free-to-play, mais bien vendu 39,99 € au prix recommandé, mais vous pouvez déjà le trouver à 30,59 € sur Amazon.