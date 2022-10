Meta Connect 2022 : Zuckerberg a menti sur la démo de suivi des jambes !

Surprise pour certains, certitude pour d'autres, la démo des jambes des avatars de Meta a été créée par Motion Capture, comprenez par là que le rendu a été calculé et peaufiné avant et pour la conférence. Ladite vidéo, intégrée à la Connect 2022, montrait un avatar de nouvelle génération disposant d'un corps intégral.

La communauté Meta n'a pas tardé à réagir, chacun n'hésitant pas à défendre son point de vue. Mais la question principale est de savoir pourquoi Meta nous dévoilerait quelque chose qui, une fois le casque vissé sur la tête, n'aurait pas du tout le rendu promis ? La réponse est on ne peut plus simple, Meta a pris la fâcheuse habitude depuis plus d'un an de nous vendre du rêve, vous vous rappelez sans doute des avatars semi-réalistes présentés lors de la Connect 2021, et vous vous rappelez certainement votre première expérience dans Horizon Worlds ? Le même schéma tend donc à se répéter.



Meta a d'ailleurs, à ce propos, déclaré ceci :

Pour permettre cet aperçu de ce qui est à venir, la scène comportait des animations créées à partir de la Motion Capture (NDLR :capture de mouvement).

Suite à cette annonce, Hrafn Thorisson, PDG et fondateur du studio de développement Aldin (Waltz of the Wizard), a déclaré :

Personnellement, je pense que ce type d'approche érode la crédibilité de l'industrie.

Comme nous vous l'avions annoncé dans un article précédent, les avatars de Meta subissent une moquerie presque constante, et il est vrai que les avatars "promis" à la Connect 2021 et les avatars présents bien avant dans le film Ready Player One ont donné aux yeux du grand public un idéal à atteindre. S'instaure alors un jeu du chat et de la souris entre des usagers toujours plus exigeants et des développeurs devant leur "donner du spectacle " avant même de terminer de développer correctement les fonctionnalités attendues.

