Crusader Kings III : les notes de la presse anglophone

Cela fait huit ans que les fans de Crusader Kings attendaient un nouvel épisode de la franchise de Paradox Interactive, et ils vont pouvoir découvrir dès demain Crusader Kings III, qui mélange encore une fois les mécaniques de RPG, stratégie et gestion pour un énorme wargame.

Le titre s'est déjà laissé approcher par la presse spécialisée, et les testeurs anglophones livrent leurs avis aujourd'hui. Rassurez-vous, Crusader Kings III accumule les bonnes notes, les journalistes et rédacteurs vantant son accessibilité, mais également sa profondeur de gameplay, l'importance des choix, ses graphismes et son énorme durée de vie. Un troisième opus absolument immanquable pour tous les amateurs du genre.

La date de sortie de Crusader Kings III est donc fixée au 1er septembre 2020, exclusivement sur PC, vous pouvez le précommander chez Gamesplanet contre 44,99 €.