Crystal Dynamics : encore une mauvaise nouvelle pour le développeur des Tomb Raider

Crystal Dynamics a annoncé le début du développement d'un nouveau Tomb Raider en 2021. Le titre utilisera l'Unreal Engine 5 et sera édité par Amazon Games, mais depuis ces annonces, eh bien le studio américain, sous la houlette d'Embracer Group, enchaîne les déboires. Crystal Dynamics a déjà subi plusieurs vagues de licenciements, et ça ne va pas en s'arrangeant.

Crystal Dynamics licencie encore





Cette semaine, Crystal Dynamics annonce encore des licenciements au sein de son studio. Une information publiée sur LinkedIn au travers d'un communiqué malheureusement vu et revu, Crystal Dynamics évoque « l'évolution de la conjoncture économique » et assure que cette décision était « nécessaire pour assurer la pérennité de notre studio et de nos priorités créatives dans un marché en constante évolution ». Le studio veut construire « un avenir créatif, durable et résilient ».

Un gros contrat avec Xbox annulé





Si le studio ne le dit pas, ces nouveaux licenciements sont sans doute en lien avec l'annulation de Perfect Dark, un jeu principalement développé par The Initiative et abandonné le mois dernier par Microsoft, qui a fermé son studio au passage. Crystal Dynamics épaulait The Initiative et a ainsi perdu un gros projet qui lui permettait sans doute de garder la tête hors de l'eau en attendant la sortie du prochain Tomb Raider. Concernant la franchise avec Lara Croft, le studio affirme que « l'avenir de Tomb Raider » reste « intact par cette décision » de renvoyer des employés.

Bientôt des infos sur le prochain Tomb Raider ?





Pour l'instant, les informations autour du prochain jeu Tomb Raider sont maigres, le titre n'a pas de date de sortie. Lara Croft occupe son temps libre dans d'autres jeux, comme World of Tanks tout récemment.