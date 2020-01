Cuphead : l'artbook officiel du jeu disponible en précommande chez Pix'n Love, avec une édition Deluxe limitée à 666 exemplaires

S'il n'y avait qu'un élément à retenir de Cuphead, ce serait bien entendu sa direction artistique à nul autre pareil, nous plongeant littéralement dans un cartoon des années 30. Si vous appréciez comme nous le travail de Studio MDHR, alors vous allez sans doute être intéressé par l'artbook officiel du jeu, qui va bénéficier d'une localisation française grâce à Pix'n Love.

L'éditeur a en effet lancé les précommandes de Tout l'art de Cuphead en fin d'après-midi. Le superbe ouvrage de 264 pages, réalisé à l'origine par Dark Horse Comics en collaboration avec Chad et Jared Moldenhauer, contient ainsi plus de 3 000 visuels inédits (dessins, croquis de conception, story-boards, photos internes, maquettes et artworks) et une tonne de commentaires sur les coulisses de la création du jeu pour satisfaire la curiosité des joueurs. Et parce qu'il en faut pour toutes les bourses, Pix'n Love propose une édition standard à 29,90 € et une Deluxe à 69,90 €, limitée à 666 exemplaires. Pour ce tarif, vous aurez droit en plus de l'ouvrage à :

Un coffret cartonné exclusif avec pelliculage soft touch et dorure à chaud ;

Un certificat d’authenticité numéroté à 666 ex ;

2 celluloïds exclusifs ;

Un portfolio cartonné.

Oui, l'un des deux celluloïds représente Ms. Chalice, le nouveau personnage jouable du DLC The Delicious Last Course, toujours attendu pour cette année aux dernières nouvelles. La date de sortie de Tout l'art de Cuphead est fixée au 20 mars 2020, allez-vous craquer ?

