Cuphead : un mod d'assistance simplifiera votre jeu

Connu pour sa difficulté et son aspect rageant, Cuphead s’est vu offrir un tout nouveau mod permettant aux joueurs de découvrir le jeu de façon plus simplifiée. Ce mod, inspiré de Celeste, donne aux joueurs 3 points de vie supplémentaires. Il vous permet aussi d’augmenter les dégâts de votre arme et vous donner 40 pièces dès le début de l’aventure. Pour rappel les pièces permettent de débloquer des améliorations qui peuvent être équipées avant une bataille.

Vous l'aurez donc compris, ce mod rend le jeu beaucoup accessible, une bonne chose pour ceux qui l'ont abandonné à cause de sa difficulté. Par ailleurs, dans Celeste, cette fonctionnalité fut très bien accueillie par la communauté et devenue incroyablement populaire, malgré son aspect un peu plus « cheaté ».

Alors, si vous n’avez plus mis les mains sur ce jeu depuis votre dernier ragequit, êtes-vous prêts à retenter le défi Cuphead ?