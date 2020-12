Cyberpunk 2077 : après les bugs, un problème de sauvegarde corrompue découvert, CD Projekt réagit

Jusqu'où iront les problèmes de Cyberpunk 2077 ? Truffé de bugs et de soucis de performances sur PC et avec les versions rétrocompatibles sur next-gen, difficilement jouable et regardable sur PS4 et Xbox One, le titre est au cœur de vives et nombreuses critiques depuis son lancement. Les mises à jour salvatrices s'enchaînent et vont durer pendant quelques semaines encore, et Sony Interactive Entertainment a même décidé de retirer le titre du PlayStation Store jusqu'à nouvel ordre.



Les joueurs ont découvert un autre problème cette semaine, qui risque d'en déranger plus d'un. Lorsque le fichier de sauvegarde dépasse les 8 Mo, ce qui peut survenir avec un inventaire trop gros sur toutes les plateformes, celui-ci est affiché comme corrompu, et ne peut plus être récupéré. Les plaintes à ce sujet pleuvent sur Reddit et les forums officiels, alors CD Projekt a réagi... en demandant au joueur de bien gérer leur inventaire, et de ne pas utiliser un glitch pour multiplier les objets et ressources. Une future mise à jour pourrait accroître la taille maximale autorisée pour une sauvegarde, mais d'ici là, n'hésitez pas à en faire plusieurs pour en avoir au moins une valide en cas de problème.

Malheureusement, la sauvegarde est endommagée et ne peut pas être récupérée. Veuillez utiliser un fichier de sauvegarde plus ancien pour continuer à jouer et essayez de conserver moins d'objets et de matériaux de fabrication. Si vous avez utilisé le glitch de duplication de l'élément, veuillez charger un fichier de sauvegarde qui n'est pas affecté par celui-ci. La limite de taille du fichier de sauvegarde pourrait être augmentée dans l'un des futurs correctifs, mais les fichiers corrompus resteront ainsi.

