Cyberpunk 2077 : le jeu est déjà numéro un des ventes sur Steam

Steam top sellers for the week ending Nov 29.

Ordered by revenue ($).



1. Cyberpunk 2077 (Pre-Order)

2. Valve Index VR Kit

3. Football Manager 2021

4. Phasmophobia

5. Hades

6. Red Dead Redemption 2

7. Halo: MCC

8. PUBG

9. Death Stranding

10. Doom Eternal pic.twitter.com/Wt1tteR7ps