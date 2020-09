Cyberpunk 2077 : le nombre de Trophées dévoilé, un développeur s'est amusé à dégoter le Platine

Après de nombreux reports et un message provenant des développeurs pour rassurer la communauté, Cyberpunk 2077 arrivera bel et bien le 19 novembre sur nos écrans. Cependant, il y a anguille sous roche... En effet, un internaute du nom de Lukasz Babiel affirme sur Twitter, la tête haute, qu’il a fini le titre à 100 % et qu’il a dégoté le précieux sésame, à savoir le Platine. Comment est-ce possible alors que le jeu n’est pas encore sorti ? Lukasz Babiel n’est pas n’importe qui. C'est en effet le QA lead chez CD Projekt, expliquant donc le fait qu'il ait accès au titre avant tout le monde. Ainsi, ce sont 26 Trophées de Bronze, 17 d'Argent et 1 en Or qui attendent les joueurs (le nombre de Succès sera certainement identique sur PC et Xbox).

Just a normal day at work. pic.twitter.com/BYGs8Mmi2W — Łukasz Babiel (@pjpkowski) September 14, 2020

À deux mois de la sortie, les joueurs peuvent en effet dormir sur leurs deux oreilles si Cyberpunk 2077 a été platiné par l’un des testeurs du studio polonais. Un peu de patience, les papas des aventures vidéoludiques de Geralt de Riv nous ont donné rendez-vous pour un troisième Night City Wire. De plus, l’apparence finale de Lizzy Wizzy a été dévoilée en musique. Malgré sa sortie pour la fin de l'année, le bébé de CD Projekt s'annonce comme le nouveau mastodonte du RPG occidental après The Witcher 3.

