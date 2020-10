Cyberpunk 2077 : Ozob, le clown avec une grenade sur le nez culte au Brésil, sera un PNJ

Entre Keanu Reeves, Grimes, Jesse Cox ou encore Alanah Pearce, le foisonnant univers de Cyberpunk 2077 sera l'occasion de faire un tas de clins d'œil au monde réel. Nous apprenons cette semaine que CD Projekt RED va faire du pied sous la table aux joueurs brésiliens en les faisant retrouver un visage très connu outre-Atlantique. Il s'agit d'Ozob, le clown avec une grenade à la place du nez, qui fera une apparition en tant que PNJ. Si vous ne le connaissez pas, et ce serait bien normal, petite session de rattrapage.



Ozob, c'est un personnage créé par le brésilien Deive Pazos (aka Azaghal) pour le RPG sur table dans un univers cyberpunk des années 90 Underground. Inconnu pendant longtemps, il a gagné en popularité avec le podcast Nerdcast Cyberpunk, produit notamment par M. Pazos et incontournable dans les pays lusophones. Depuis, Ozob est devenu une figure incontournable de la pop culture en Amérique du Sud, et a eu droit à ses fan arts, son buste collector, et même un ouvrage illustré, Ozob Protocolo Molotov. L'idée de l'inclure dans Cyberpunk 2077 est venu de Deive Pazos, qui a contacté CD Projekt RED dès la diffusion du premier teaser et n'a jamais lâché le morceau. Son rêve va devenir réalité, et Azaghal aura même la chance de doubler Ozob dans la version portugaise. Vous pouvez découvrir sa joie et son travail dans une vidéo dans sa langue maternelle ci-dessus, mais le Ozob numérique a déjà eu droit à son screenshot dédié.



D'autres surprises du genre nous attendent-elles dans Cyberpunk 2077 ? Nous le saurons au plus tard le 19 novembre, date de sortie du jeu sur PC, PS4 et Xbox One. Il peut être précommandé pour 52,99 € sur Amazon.fr.