Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promotion du jour est un pur dungeon crawler horrifique (03/03/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un dungeon crawler en VR qui a vu le jour il y a six ans sur PC VR et a pointé ses couloirs sombres sur Oculus Quest l'année dernière. Dreadhalls est en français et il est cross-buy ce qui signifie qu'il est aussi jouable sur PC via le Link ou Virtual Desktop.

Dreadhalls (9,99 €) (519,03 Mo) (français) (M) (4,6/5) - PEGI 12

Dreadhalls est une expérience intensément horrifique, déconseillée aux âmes sensibles. Piégé au fin fond d’un énorme donjon, il faut l'explorer, lutter pour sa survie et trouver la sortie. Pas d'armes, juste une lampe...

Vous pouvez aussi faire un tour du côté de l'App Lab qui propose des nouveautés indépendantes et même quelques démos gratuites.

