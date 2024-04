Darkest Dungeon II : une excellente nouvelle pour les joueurs PlayStation !

Annoncé en 2019 et lancé deux ans plus tard en version Early Access, Darkest Dungeon II est arrivé en version 1.0 l'année dernière seulement, uniquement sur PC. Red Hook Studios continue de s'occuper de son jeu de rôle au tour par tour avec des mises à jour et un DLC, le mode de jeu Kingdoms a été présenté il y a quelques jours, mais les développeurs annoncent aujourd'hui une très bonne nouvelle.

Darkest Dungeon II vient d'être annoncé sur PlayStation 5 et PS4, sa date de sortie est déjà fixée au 15 juillet 2024. Le studio précise que le DLC The Binding Blade et le pack Oblivion, regroupant le jeu de base et le contenu additionnel, seront proposés dès le lancement, avec du cross-buy sur PS4 et PS5. Tyler Sigman, directeur de la conception chez Red Hook Studios, commente :

Nous étions très impatients de proposer Darkest Dungeon II aux joueurs PlayStation. Le jeu est très agréable à jouer avec la manette DualSense. Nous avons pu ajouter des spécificités telles que les battements de cœur d'un héros à l'article de la mort ou le grondement des roues d'une diligence lorsqu'elle tombe dans un piège. Darkest Dungeon I a eu la chance de trouver une communauté solide sur PlayStation et nous espérons qu'il en sera de même pour sa suite.

Le studio rappelle que The Binding Blade rajoute deux héros jouables, La Duelliste et Le Croisé, ainsi qu'un mini-boss itinérant, Le Grand Général. Le jeu de base propose quant à lui cinq campagnes dans le mode Confessions, avec 12 héros jouables et des boss. Les précommandes Darkest Dungeon II sont déjà lancées sur le PlayStation Store, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.