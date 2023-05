Darkest Dungeon II se lance en version 1.0 en vidéo

Darkest Dungeon a rapidement rencontré un grand succès critique, il était évident que Red Hook Studios allait s'occuper d'un second volet. Darkest Dungeon II est disponible depuis octobre 2021 en Early Access, mais les joueurs attendaient évidemment le lancement de la version finale.

C'est chose faite, Darkest Dungeon II est désormais disponible en version 1.0, sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Le titre s'offre une réduction de 25 % sur les deux plateformes. Les joueurs qui ont participé à l'accès anticipé sur l'EGS peuvent transférer leur sauvegarde sur Steam s'ils préfèrent le client de Valve. Bien sûr, le passage en version 1.0 s'accompagne d'une grosse mise à jour, voici le contenu désormais disponible dans Darkest Dungeon II :

Chris Bourassa et Tyler Sigman, cofondateurs de Red Hook Studios, rajoutent :

Darkest Dungeon II évite les suites conventionnelles et propose une expérience à la fois fraîche et familière qui stimulera les nouveaux joueurs comme les habitués. Nous avons agrandi notre studio afin de concrétiser notre vision du jeu, et tout au long de l'accès anticipé, notre équipe a travaillé sans relâche pour construire et peaufiner l'expérience. Nous sommes très fiers du travail de l'équipe, et nous espérons que vos héros mourront horriblement de nombreuses fois sur le chemin de la rédemption.