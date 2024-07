Darkest Dungeon II finalement annoncé sur toutes les consoles !

Lancé en 2021 en Early Access sur PC, puis en 2023 en version finale, mais toujours uniquement sur ordinateurs, Darkest Dungeon II va prochainement débarquer sur consoles. Le développeur indépendant Red Hook Studios confirme les plateformes au compte-goutte, mais finalement, il n'y aura pas de jaloux.

Le studio avait déjà confirmé des versions PlayStation 4 et PS5 en avril dernier, puis une version Nintendo Switch lors du dernier Direct il y a quelques jours, il manquait une plateforme majeure à l'appel, mais elle ne sera pas mise de côté. Red Hook Studios annonce que Darkest Dungeon II arrivera également sur Xbox One et Xbox Series X|S, avec une date de sortie fixée au 15 juillet 2024, comme sur les autres consoles.

Tous les joueurs pourront donc découvrir cette suite au rogue-like dans un univers de dark fantasy, qui nous demandera de voyager en diligence pour accomplir des quêtes avec une équipe de héros, dans des combats au tour par tour. Darkest Dungeon II sera vendu 38,99 €, uniquement au format numérique pour le moment, vous pouvez retrouver des cartes Xbox prépayées sur Amazon, Cdiscount et Fnac.