Darkest Dungeon II : le mode Kingdoms dévoilé en vidéo, il promet d'être punitif

Red Hook Studios a lancé Darkest Dungeon II l'année dernière en version 1.0, près de deux ans après sa sortie en Early Access. Le titre fait déjà le bonheur des fans du premier opus depuis un moment, mais les développeurs ne l'abandonnent pas et dévoilent cette semaine un nouveau mode de jeu.

Le studio indépendant présente Kingdoms, un mode de jeu pour Darkest Dungeon II qui sera rajouté gratuitement via une future mise à jour. Un contenu additionnel qui proposera « une course contre la montre désespérée pour trouver et vaincre une menace monstrueuse » afin de sauver le royaume, constitué d'auberges sûres. Les joueurs devront collecter des ressources afin d'améliorer les héros et auberges, tout en se lançant dans des quêtes uniques et affronter trois nouvelles factions de monstres : les Coven, les Beatsmen et les Courtiers pourpres. Les développeurs précisent que le mode Kingdoms pourra être joué indépendamment du mode principal de base Confessions, le directeur créatif et cofondateur du studio Chris Bourassa commente :

Kingdoms est un projet passionnant pour nous. Si vous regardez l'historique de nos sorties, aucun jeu ou DLC n'a jamais refait le même chemin, et nous sommes fiers de poursuivre cette tradition ici. Ce nouveau mode mêlera la permanence et la gestion du roster du Darkest Dungeon original avec les déplacements et les combats de Darkest Dungeon II. Mieux encore, il s'agit d'une mise à jour massive et GRATUITE de DDII, qui apporte à notre titre phare encore plus de contenu et de valeur ajoutée pour nos joueurs. Chez Red Hook, nous évaluons les projets en fonction de leur potentiel à susciter la surprise, le plaisir et le désespoir... Kingdoms remplit ces trois conditions. Nous sommes impatients d'en partager davantage avec notre communauté.

Red Hook Games rappelle que Darkest Dungeon II propose de base cinq campagnes avec le mode Confessions, avec 12 héros jouables et deux héros supplémentaires via le DLC The Binding Blade. La mise à jour gratuite avec le mode Kingdoms arrivera en fin d'année 2024 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, vous pouvez sinon retrouver le premier opus à partir de 3,49 € sur Amazon, la Fnac et GOG.com.