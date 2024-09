PS5 : encore un leak pour un jeu remastérisé, la déception serait totale

Maintenant que Sony a officialisé la PlayStation 5 Pro, les joueurs attendent de découvrir des jeux pour leur en mettre plein la vue. Une liste de titres améliorés pour la console de salon haut de gamme a déjà été annoncée, mais les joueurs veulent surtout des jeux vidéo inédits. Sony, quant à lui, semble miser sur des jeux remastérisés...

L'ESRB a déjà divulgâché l'arrivée de Horizon Zero Dawn Remastered pour PC et PlayStation 5, un jeu à l'origine lancé sur PS4 en 2017 par Guerrilla Games et qui reste très joli aujourd'hui. Mais voilà que des journalistes affirment qu'un autre titre, encore plus récent, va lui aussi avoir droit à sa version remastérisée prochainement. C'est Jeff Grubb qui a ouvert le bal en évoquant un jeu « encore moins excitant » que Horizon Zero Dawn, sans dire son nom. Mais Jordan Middler de VGC a réagi en déclarant :

S'il était en colère parce que son personnage est dans ASTRO BOT, il va perdre la tête à ce moment-là.

Le journaliste fait référence à John Gravin, directeur de Days Gone, qui s'était offusqué de voir Deacon St. John réutilisé dans le jeu de Team Asobi. Eh oui, nous pourrions donc avoir droit à Days Gone Remastered dans les mois à venir, sans doute sur PC et PlayStation 5. Cocasse, car le titre n'a jamais été considéré comme un succès commercial par Sony, la plupart des ventes ayant été réalisées lors de périodes de promotions. Sorti en 2019 sur PS4, Days Gone pourrait donc faire son retour dans une version remastérisée, ce qui serait dommage pour les joueurs qui attendent de vraies nouveautés. Au moins, cela remettrait ce bon jeu sur le devant de la scène, mais quitte à tout miser sur le recyclage, les fans espèrent surtout voir Bloodborne Remastered.

Pour rappel, Jeff Grubb prédit un PlayStation State of Play le 24 septembre prochain, nous devrions découvrir Horizon Zero Dawn Remastered et Days Gone Remastered dans les prochains jours.

Vous pouvez retrouver Days Gone à 34,99 € sur Amazon.