Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, une date de sortie pour l'étrange jeu d'enquête exclusif à la Switch

À la surprise générale, Toybox a annoncé un Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise en exclusivité sur Switch. Ce jeu d'aventure et d'enquêtes paranormales très inspirées par Twin Peaks prend la relève d'un épisode qui a obtenu une réputation de véritable objet culte, malgré ses nombreux défauts.

Son créateur Swery65 va nous faire voyager dans le temps, alors que nous mènerons l'enquête avec les agents Davis et Jones sur une série de meurtres dans le présent, et que York va revivre une affaire qu'il pensait avoir close en 2005. Le jeu fera donc office de préquelle et de suite, et nous invitera à explorer très librement la ville de Le Carré près de la Nouvelle-Orléans, avec la possibilité de se déplacer à pied ou... en skateboard. Nous pourrons d'ailleurs améliorer notre personnage et notre planche pour optimiser notre vitesse et nos tricks.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise s'annonce décidément aussi surprenant que son prédécesseur sur le fond comme sur la forme. Pour ceux qu'il intéresse, sa date de sortie vient d'être officiellement fixée au 10 juillet 2020, et il sera disponible à ce moment-là en version physique comme numérique au prix de 49,99 €. Une cinématique façon générique d'introduction a sinon été dévoilée, avec le thème principal The Deep South interprété par CASHELL. Pour les curieux, Deadly Premonition Origins est affiché au prix de 14,99 € au lieu de 29,99 € sur l'eShop jusqu'au 17 mai.

