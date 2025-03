Deliver At All Costs : date de sortie et excellente nouvelle pour certains joueurs

En septembre dernier, Konami dévoilait Deliver At All Costs, un jeu d'action inspiré des vieux Grand Theft Auto et qui nous demandera d'effectuer des livraisons... insolites. Le titre s'est déjà laissé approcher sur PC à l'occasion du Steam Néo Fest, la démo est d'ailleurs toujours disponible, mais Konami et le développeur Far Out Games partagent de nouvelles informations.

La date de sortie de Deliver At All Costs est fixée au 22 mai 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam, GOG.com et Epic Games Store). Les studios dévoilent au passage une excellente nouvelle : le titre sera offert pendant sa semaine de lancement aux joueurs PC sur l'Epic Games Store. De quoi mettre un bon coup de projecteur sur ce jeu qui ne manque pas d'humour, dont voici une brève présentation :

Dans Deliver At All Costs, les joueurs incarneront Winston Green, un livreur malchanceux fonçant à travers un monde inspiré des années 1950 rempli de destruction, d’absurdité et d’intrigue. Qu’il s’agisse de démolir des barrières, d’esquiver des citadins enragés ou d’élucider un mystère sous-jacent, chaque livraison promet un chaos total !

Enfin, vous pouvez découvrir plus haut une nouvelle vidéo de gameplay où Jimmy Hulten (directeur artistique et narratif) et Lars Olsson (level designer) parlent des voitures qui seront disponibles dans Deliver At All Costs, tandis que Daniel Nielsen (directeur du jeu) détaille les lieux à visiter dans le jeu.

Si vous jouez sur consoles, Deliver At All Costs est disponible en précommande à 29,99 € sur Amazon, Micromania et Fnac.