Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, une suite gratuite lancée sur PC

Comme de très nombreuses personnes, Ron Gilbert était confiné chez lui ces dernières semaines, et il en a profité pour développer un nouveau moteur de jeu en se basant sur Thimbleweed Park, son dernier point & click conçu avec Gary Winnick. Et finalement, il a décidé de le transformer en un petit jeu gratuit, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.

Comme son nom l'indique, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure est un stand-alone de Thimbleweed Park se déroulant un an après les évènements du jeu. Nous y retrouvons Dolores Edmund, jeune développeuse de jeux d'aventure recrutée par MMucasFlem Games, mais qui décide de retourner à Thimbleweed Park pendant les vacances, et de se faire un peu d'argent en tant que photographe chez le Thimbleweed Nickel News. Sauf que la ville a un peu changé depuis sa dernière visite, et il y a encore de nombreuses énigmes plus ou moins loufoques à résoudre.

Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure s'adresse donc aux fans du jeu de base qui en veulent encore, Ron Gilbert précise que cette suite n'a rien d'officiel, le titre est à télécharger gratuitement sur Steam et l'Epic Games Store. Et si vous êtes fan des vieux point & click, nous vous conseillons bien évidemment de vous pencher sur Thimbleweed Park, disponible quant à lui sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android et iOS.

Lire aussi : TEST - Thimbleweed Park : l'esprit LucasArts n'est pas mort