Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : Enmu et Yushiro & Tamayo bientôt disponibles gratuitement

À son lancement en octobre, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ne permettait pas d'incarner de démons jouables en mode Versus, un comble pour un tel jeu, surtout avec un roster si maigrichon. Heureusement, trois mises à jour gratuites avaient été annoncées au préalable, ajoutant chacune deux personnages de ce type à l'expérience. Nous avions déjà pu obtenir Rui et Akaza dans un premier temps, puis Susamaru et Yahaba fin novembre. CyberConnect2 semble vouloir en finir au plus vite avec ces ajouts, et sans doute aussi profiter de la saison 2 de l'anime actuellement diffusée, c'est pourquoi la 3e et dernière vague va être lancée cette semaine.

Les heureux élus, ce sont donc Enmu et le duo Yushiro & Tamayo. Le premier n'est autre que l'antagoniste du long-métrage Le Train de l'Infini, dont l'arc est disponible en jeu, un choix parfaitement logique. En revanche, nous n'attendions pas spécialement de voir ces deux alliés de l'arc Asakusa devenir jouables de la sorte. Bon, à vrai dire, c'est surtout Yushiro qui est actif en combat, sa compagne ne faisant que l'assister. Ils seront disponibles ce jeudi 16 décembre et vous pouvez donc retrouver quelques visuels d'eux en page suivante. Reste à voir si par la suite, un ou plusieurs DLC sont prévus ou si ces ajouts marqueront donc la fin du très court suivi post-lancement.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est vendu à partir de 39,99 € sur Amazon sur PS5, PS4 et Xbox One.

