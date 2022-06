Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : période de sortie, images et bande-annonce pour le flamboyant Tengen Uzui

Alors que le dernier tome du manga s'apprête à enfin sortir en France et que les fans attendent avec impatience la saison 3 de l'anime, c'est à nouveau du côté du jeu vidéo Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles que notre attention se porte. Comme vous le savez sans doute, sa sortie sur Switch ne marque pas pour autant sa fin de vie, puisqu'un Pack de personnages supplémentaires doit sortir cet été. Nous connaissions déjà la liste des combattants payants qui seront ajoutés de la sorte et quelques précisions nous sont désormais données alors que le premier d'entre eux s'apprête à voir le jour.

C'est donc Tengen Uzui qui ouvrira le bal, le Pilier du Son dont nous avons suivi les prouesses durant l'arc du Quartier des plaisirs. Aniplex et CyberConnect2 ont ainsi annoncé qu'il sera disponible durant le mois de juillet et ont diffusé une bande-annonce dévoilant son gameplay, relayée ici par Gematsu puisque la vidéo est bloquée en dehors du Japon... Sa technique ultime liée au Souffle du Son en mettra plein la vue, le Cinquième Mouvement : Symphonie Stridente (Oto no kokyū - Go no kata : Meigen Sōsō).

