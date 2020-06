Le jeu vidéo a été une activité phare durant le confinement sur de nombreux titres

Le jeu vidéo ne s'est jamais mieux porté que durant ce confinement, c'est un fait. Vous avez ainsi été extrêmement nombreux à découvrir des nouveautés ou à vous replonger dans d'anciens titres, du dernier Call of Duty à d'autres titres comme Gwent, Lucky 8 ainsi que beaucoup d’autres sur différentes plateformes de jeux. Faisons le point sur quelques titres qui ont marqué ce confinement.

Call of Duty Mobile - iOS & Android





Call of Duty est un jeu initialement disponible sur consoles ou PC. Le titre est ensuite arrivé sur mobile avec une expérience de jeu renouvelée. Il existe plusieurs modes sur lesquels vous pouvez jeter votre dévolu, de l’habituel flag mode au battle royale.

Cette production est disponible gratuitement, tout ce dont vous avez besoin est un smartphone et une connexion internet. Vous pouvez également inviter plusieurs amis à jouer avec vous. Le fait que le jeu prenne également en charge le chat vocal s’avère un plus.

Gwent - iOS, Android & PC





Autrefois un mini-jeu du méga hit de 2015 The Witcher 3 : Wild Hunt, Gwent a évolué pour devenir un jeu à part entière. Il s’agit d’un jeu de cartes numérique se jouant sur trois tours entre deux joueurs. C’est l’un des jeux de cartes les plus divertissants sur le marché actuellement. Un jeu libre aux systèmes semblable à ceux de Hearthstone. Gwent est l’un des jeux les plus accessibles en ce moment, vous prendrez sûrement du plaisir à y jouer.

Dragons Lucky 8 - PC





Si vous vous sentez chanceux, pourquoi ne pas essayer la machine à sous « Dragon Lucky 8 » ? C’est un jeu de machine à sous assez amusant, et disposant d’une interface utilisateur et d’un style hors du commun. Il est à la fois esthétiquement unique et amusant. Cette machine à sous dispose de six rouleaux que vous pouvez faire tourner pour atteindre une récompense maximale de 400 000 $. C’est une énorme cagnotte à aller chercher pour un titre aussi simple. Si vous parvenez à obtenir les combinaisons gagnantes, vous remportez le prix. C’est un jeu assez simple, mais gratifiant.

Stardew Valley - PC, PS4, Xbox One, Switch, PS Vita, Android & iOS





Avec l'immense succès d'Animal Crossing: New Horizons, le genre de jeu « unwind » s’est répandu. Avant la commercialisation de New Horizons, Stardew Valley était le titre phare de ce genre. La particularité de ce jeu c’est sa disponibilité sur pratiquement toutes les plateformes. C’est l’une des expériences les plus amusantes et dénuée de stress que vous pouvez avoir dans un jeu.

Le jeu implique que vous deveniez propriétaire d’une ferme, et votre objectif principal est de faire grandir celle-ci. Il existe un grand nombre de possibilités et de découvertes à faire dans ce jeu, ainsi que des événements secrets et des zones que vous pouvez atteindre. Déjà quatre années que le jeu est commercialisé, il continue de surprendre.

Football Manager - PC & Switch





Des jeux comme FIFA et NBA 2K ont toujours été en tête des jeux de sports. Cependant, Football Manager a ravi la vedette. Dans ce jeu, vous jouez en tant que manager ou entraîneur d’un club. Vous déterminez ce qui se passe durant le jeu, sans toutefois être en mesure de contrôler les joueurs. Cela peut sembler ennuyeux au début, mais ce jeu vous procurera du divertissement excessif.

Vous êtes responsable du remplacement des joueurs, sans que vous puissiez toutefois les contrôler sur le terrain. Vous pouvez même donner des conférences à vos joueurs pendant la mi-temps et avoir un impact sur l’équipe.

Super Mario Maker 2 - Switch





C’est l’un des jeux les plus amusants auxquels il pourrait vous arriver de jouer. Vous êtes certainement déjà familiarisé avec le plombier favori de l’univers des jeux vidéo. Cependant, ce jeu est empreint d’innovations relatives au genre de la plateforme. Vous pouvez créer votre propre niveau de Super Mario Bros. et même le partager avec d’autres personnes en ligne. Il existe quelques niveaux « impossibles » que vous pouvez choisir si vous êtes en quête des défis extrêmes. Ce jeu peut vous aider à vous échapper vers un Nouveau Monde aux multiples opportunités de divertissement.